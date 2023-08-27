Ломаченко четырьмя словами на русском языке отреагировал на победу Усика

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко у себя в социальных сетях лаконично прокомментировал победу своего друга и кума Александра Усика над британцем Даниэлем Дюбуа. Олимпийский чемпион 2008-го и 2012 года по боксу выложил снимки с поединка, подписав их четырьмя словами на русском языке: "Слава богу за все", добавив "Поздравляю".

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 13 КО) досрочно победил Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО). Развязка наступила в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову.

Усик сразу после победы забрал микрофон у ведущей и прокомментировал все события, произошедшие в ринге.

Позже стало известно, что команда Дюбуа несогласна с результатом и подает апелляцию.

Кроме того в прямой эфир телетрансляции попали эмоции супруги Усика - Екатерины. Камера показал то, как реагировала женщина на удары по своему любимому.

Отметим, что перед битвой Усик – Дюбуа гимн Украины произвел фурор у зрителей, собравшихся на "Тарчински Арена" в польском Вроцлаве.

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