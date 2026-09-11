Россия устроила массированную атаку на АЗС в Киеве: произошли пожары, есть пострадавшие. Фото

Утром в пятницу, 11 сентября, Россия нанесла удар по Киеву с помощью дронов-камикадзе. В двух районах города зафиксированы попадания в автозаправочные станции.

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Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Жителей города призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"В Днепровском районе, по предварительной информации, попадание в АЗС. Также попадание в АЗС в Оболонском районе", – написал Кличко.

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О 10:07 мер повідомив про повторне влучання в АЗС в Оболонському районі.

В 10:26 в КГВА проинформировали, что по предварительной информации, в Оболонском районе есть 2 пострадавших в результате вражеской атаки.

Российские атаки

В пятницу, 11 сентября, спасатели локализовали пожар на складах в Бучанском районе Киевской области. Накануне это место подверглось атаке со стороны страны-террористки России с помощью дрона.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 сентября российские войска вновь атаковали Киев с помощью дронов. В днепровском районе столицы вражеский БПЛА попал в 9-этажное здание: вспыхнул пожар.

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