Дюбуа отстранили от бокса после боя с Усиком

Британский боксер Даниель Дюбуа (19-2, 18 КО) отстранен от бокса после поединка с непобедимым украинским супертяжем Александром Усиком (21-0, 14 КО). Такое решение принял Польский боксерский союз.

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Информация об этом появилась на статистическом ресурсе BoxRec. Отстранение бывшего претендента продлится до 23 сентября 2023 года.

Стоит отметить, что в Европе и США чиновники от бокса нередко так поступают после боев. Обычно для того, чтобы убедиться, что здоровью боксеров ничего не угрожает. После прохождения медицинского осмотра отстранение с атлетов снимают.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову.

Всего же Даниель пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Усик 5 минут приходил в себя, лежа на ринге.

По завершении встречи в команде Дюбуа заявили, что не согласны с результатом и подают апелляцию.

Сам Усик не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко.

Отметим, что результат боя Усик – Дюбуа прокомментировал и Василий Ломаченко, но сделал это сверхлаконично и на русском языке.

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