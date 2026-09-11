Минус две заправки рядом с моим домом за 30 минут. Соответственно, оставлю здесь несколько советов от себя, как теперь действовать в новых условиях.

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Собственно, мы уже видели, что еще вчера россияне начали атаковать заправки в Киеве. Теперь Киев в определенной степени будет похож на то, что уже происходило в Харьковской, Сумской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Было ли это ожидаемо? Да. Учитывая, что рано или поздно это должно было произойти.

Главное – без паники. Во-первых. Понятно, что во время тревог сейчас лучше не заправляться. То есть нужно научиться корректировать свое потребительское поведение: видите, что бак наполовину пуст, видите, что тревоги нет, – заправляемся.

Если мы находимся на заправке и понимаем, что наша машина блокирует дополнительный пистолет, а мы в этот момент пьем кофе и едим хот-дог, что делаем? Делаем лучше для сограждан: убираем машину и даем возможность заправиться другому автомобилю. Не толпимся.

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То есть, в основном, сейчас это правила поведения, которые должны закрепиться в нашей потребительской дисциплине.

Соответственно: во время тревог на заправках не бываем, потому что реактивный БПЛА может попасть куда угодно. Во время тревог стараемся не находиться слишком близко к заправкам. Я понимаю, что это очень сложно, ведь они плюс-минус повсюду, но давайте учитывать это.

Попасть под обстрел – шанс есть у каждого. И на войне, и в тылу мы, по сути, боремся со шансами. Каждое наше действие должно быть направлено на то, чтобы повысить шанс выжить и помочь другим.

Соответственно, носим турникеты – это обязательно, потому что вы сами видите: заправки стали приоритетом, торговые центры стали приоритетом.

Второе: следим за воздушным пространством. Заправляемся тогда, когда нет тревоги. Не задерживаемся надолго на заправке, чтобы дать возможность согражданам заправиться чуть быстрее.

И оставлю текст для АЗС – возможно, его увидит тот, кто за это отвечает.

Во-первых: проводите обучение своих сотрудников по оказанию первой домедицинской помощи. За последний месяц я побывал на шести разных заправках разных компаний и просто спрашивал у кассиров, что у вас с этим делается. Мне сказали, что они не очень ориентируются. Но это было сказано мне в секрет, поэтому говорить, где и как, не буду. Но проводите обучение.

Второе: уважаемые заправки, организуйте места, где можно легко достать турникет в случае, если произойдет нападение и будут раненые. Пусть это место будет на виду, и о нём знали. Ну и о каких-либо других средствах и мерах безопасности я вообще не говорю – это ваша сфера. Вы лучше знаете, как защититься: где-то сетка, где-то навесы, наклеить бронепленку на окна и тому подобное.