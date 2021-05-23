В Беларуси посадили 'заминированный' самолет, чтобы задержать основателя NEXTA: все подробности

В Минске задержан белорусский журналист и основатель оппозиционного Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Спецслужбы задержали его в аэропорту во время экстренной посадки при перелете по маршруту "Афины–Вильнюс".

Об этом сообщило издание "Радио Свобода Беларусь". Известно, что самолет авиакомпании Ryanair с Протасевичем на борту развернулся к Минску, уже подлетая к границе с Литвой, когда поступило сообщение о минировании судна.

В минском аэропорту пассажиров и весь багаж подвергли повторной проверке. В этот момент Протасевич был задержан. Блогер заявил, что еще при вылете из Афин заметил за собой слежку.

Как прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Национального аэропорта Минска Ромина Саматханова, сообщение о минировании самолета авиалинии Ryanair не подтвердилось.

"На данный момент сообщение о минировании пока не подтвердилось. В аэропорту работают саперы, пассажиры проходят повторный досмотр", – передал ее слова Телеграм-канал "Пул Первого".

Лидер оппозиционного движения в Беларуси Светлана Тихановская заявила, что задержание Протасевича – заранее спланированная операция спецслужб, а воздушное пространство над Республикой больше не может считаться безопасной для международных авиалиний.

"Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных беларусских независимых телеграм-каналов. Только за это его признали террористом, и только за это сейчас в Беларуси Роману может угрожать смертная казнь", – указала политик в своем Инстаграм.

Отметим, что Роман Протасевич покинул Беларусь в 2019 году и с тех пор проживает в Вильнюсе, Литва. В Республике ему объявлено подозрение по трем статьям:

• ч. 3 ст. 130 (Совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной розни по признаку профессиональной принадлежности);

• ст. 293 (Организация массовых беспорядков);

• ст. 342 (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Ни одна из статей не предусматривает наказания в виде смертной казни.

Тем не менее президент Литвы Гитанас Науседа, который предоставил Протасевичу политическое убежище в стране, потребовал у Лукашенко немедленно отпустить задержанного оппозиционера.

"Обращаюсь к союзникам НАТО и ЕС срочно реагировать на угрозу белорусского режима международной гражданской авиации. Международному сообществу необходимо срочно принять меры, чтобы подобные инциденты не повторились. Об этом я буду говорить завтра на Европейском Совете лидеров в Брюсселе", – обозначил литовский лидер в своем Facebook.

Как ранее писал OBOZREVATEL, белорусской оппозиционерке Марии Колесниковой, которая содержится в СИЗО, предъявлено обвинение по трем статьям. Ей грозит до 12 лет заключения.