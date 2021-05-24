Редактор Nexta рассказал о потасовке КГБшников с экипажем на борту самолета

Сотрудники Комитета госбезопасности Беларуси устроили потасовку на борту самолета, на котором летел журналист Роман Протасевич. Из-за этого пилотам пришлось совершить вынужденную посадку.

Такую информацию в Twitter обнародовал редактор белорусского оппозиционного канала Nexta Тадеуш Гичан. По его данным, силовики сели на рейс в Афинах.

Журналист пишет, что потасовка произошла после вхождения самолета в воздушное пространство Беларуси. Он отметил, что сотрудники КГБ начали кричать о бомбе на борту. Пилоты, действуя по регламенту, подали сигнал бедствия и совершили вынужденную посадку.

Напомним, что в Минске был задержан белорусский журналист и основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Спецслужбы задержали его в аэропорту во время экстренной посадки при перелете по маршруту "Афины – Вильнюс".

Как сообщал OBOZREVATEL, после этого Литва и Великобритания запретили прибывать на свою территорию самолетам, которые следуют через Беларусь, а президент Украины Владимир Зеленский поручил прекратить авиасообщение со страной.

В свою очередь руководство Польши заявило, что Беларусь совершила террористический акт, развернув курс пассажирского самолета международных авиалиний Ryanair и введя в заблуждение экипаж ложной информацией о минировании.