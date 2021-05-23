Задержание основателя NEXTA: у Лукашенко оправдались за поднятый истребитель

Истребитель Су-29 и вертолет Ми-24 Военно-воздушных сил Беларуси были отправлены для сопровождения самолета авиалиний Ryanair с оппозиционным блогером Романом Протасевичем на борту в Национальный аэропорт Минска только для обеспечения безопасности пассажирского судна. Дежурный экипаж был проинструктирован оказать необходимую помощь в случае необходимости.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси, ссылаясь на начальника Главного штаба – первого заместителя командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майора Андрея Гурцевича.

По словам военного чиновника, после поступления в дежурный командный пункт информации о минировании гражданского авиалайнера, дежурные силы по противовоздушной обороне были приведены в готовность №1. Гурцевич подчеркнул, что это классическая стратегия для оценки ситуации и принятия правильного решения в дальнейшем.

"Дежурный экипаж получил задачу осуществлять контроль и, в случае необходимости, оказать помощь гражданскому судну осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2. После того как гражданское судно осуществило посадку, дежурный экипаж, выполнив задачу, осуществил посадку на аэродроме базирования", – пояснил начальник Генштаба.

Гурцевич подчеркнул, что Минобороны Беларуси не совершало никаких исключительных действий в связи с пребыванием на борту гражданского авиалайнера Романа Протасевича и в любой подобной ситуации поступило бы аналогично, как это предусматривает устав.

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