Матери Протасевича сообщили о критическом состоянии сына: в МВД Беларуси опровергли

Матери задержанного в Минске белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича Натальи сообщили, что ее сын якобы находится в больнице в критическом состоянии. В МВД республики в ответ заявили, что это не так – утверждается, что парень находится в СИЗО.

Наталья Протасевич 24 мая подтвердила телеканалу "Белсат", что от доброжелателей из медицинских кругов получила информацию о том, что ее 26-летний сын попал в одну из больниц Минска. Женщина предположила, что у парня могли обостриться проблемы с сердцем.

"У Романа есть проблемы с сердцем, из-за этого его не взяли в армию. Однажды у него было предынфарктное состояние... Если ему что-то там сделали, то это могло спровоцировать сердечный приступ", – сказала женщина.

Протасевич добавила, что не знает, в каком медучреждении может находиться ее сын, поскольку "информация [о его госпитализации] переходила от одних докторов к другим".

Позже Министерство внутренних дел РБ в Telegram сообщило, что журналист, который был задержан после посадки рейса Ryanair в столице Беларуси, не жаловался на здоровье.

"В настоящее время арестованный под стражей содержится в учреждении "Следственный изолятор № 1" управления Департамента исполнения наказаний МВД по г. Минску и Минской области", – сказано в сообщении.

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