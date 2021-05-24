Матери Протасевича сообщили о критическом состоянии сына: в МВД Беларуси опровергли
Матери задержанного в Минске белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича Натальи сообщили, что ее сын якобы находится в больнице в критическом состоянии. В МВД республики в ответ заявили, что это не так – утверждается, что парень находится в СИЗО.
Наталья Протасевич 24 мая подтвердила телеканалу "Белсат", что от доброжелателей из медицинских кругов получила информацию о том, что ее 26-летний сын попал в одну из больниц Минска. Женщина предположила, что у парня могли обостриться проблемы с сердцем.
"У Романа есть проблемы с сердцем, из-за этого его не взяли в армию. Однажды у него было предынфарктное состояние... Если ему что-то там сделали, то это могло спровоцировать сердечный приступ", – сказала женщина.
Протасевич добавила, что не знает, в каком медучреждении может находиться ее сын, поскольку "информация [о его госпитализации] переходила от одних докторов к другим".
Позже Министерство внутренних дел РБ в Telegram сообщило, что журналист, который был задержан после посадки рейса Ryanair в столице Беларуси, не жаловался на здоровье.
"В настоящее время арестованный под стражей содержится в учреждении "Следственный изолятор № 1" управления Департамента исполнения наказаний МВД по г. Минску и Минской области", – сказано в сообщении.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
в Минске 23 мая после срочной посадки самолета задержали журналиста Романа Протасевича, который является основателем известных оппозиционных каналов в Telegram NEXTA и "Беларусь головного мозга".
Они, в частности, освещали протесты, которые всколыхнули страну после якобы победы Александра Лукашенко на президентских выборах.
Многие мировые лидеры осудили задержания Протасевича. Нелегитимного президента Лукашенко они назвали угрозой международной безопасности и призвали усилить давление на него.
О том, что пишут мировые СМИ о похищении самолета Ryanair агентами КГБ, можно почитать по ссылке.