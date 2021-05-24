Первая страна ЕС запретила авиарейсы, проходящие через Беларусь

Правительство Литвы запретило прибывать в страну самолетами, которые следуют через Беларусь. Решение вступит в силу с полночи 25 мая.

Об этом со ссылкой на премьер-министра страны Ингриду Шимоните пишет Delfi. Она объяснила, что такие меры вызваны необходимостью обеспечить безопасность путешественников.

"Что касается полетов в Литву и из Литвы через воздушное пространство Беларуси, несмотря на то, что некоторые авиакомпании сами решили отменить такие полеты, ради безопасности путешественников предложено принять соответствующее решение правительства", – сказала Шимоните.

В свою очередь министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис на Совете Евросоюза предложил запретить белорусским авиакомпаниям летать в страны ЕС. Также он призвал ввести против компании Belavia санкции.

По его словам, представители других стран поддержали такую идею. Тем не менее Литва пока приняла решение о запрете авиарейсов самостоятельно.

Напомним, что 23 мая в Минске был задержан белорусский журналист и основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Спецслужбы задержали его в аэропорту во время экстренной посадки при перелете по маршруту "Афины – Вильнюс".

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство Польши заявило, что 23 мая Беларусь совершила террористический акт, развернув курс пассажирского самолета международных авиалиний Ryanair, введя в заблуждение экипаж ложной информацией о минировании. Таким образом белорусские силовики провели спланированную операцию по задержанию Протасевича.