В Британии заговорили о новых санкциях против газопроводов "Северного потока – 2" и "Ямал-Европа"

В Великобритании предложили ввести новые санкции против Беларуси и газопроводов "Северный поток – 2" и "Ямал-Европа". Инициатива была озвучена в связи с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержания там пассажира рейса – белорусского оппозиционного журналиста, основателя телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича.

С соответствующим предложением в понедельник, 24 мая, выступил председатель Вестминстерского комитета по иностранным делам Том Тугендхат на встречи представителей МИД Соединенного Королевства и парламента, передает The Independent. Заседание провели на следующий день после инцидента с Ryanair.

Чиновник призвал министра иностранных дел страны Доминика Рааба "сделать еще один шаг" – приостановить "Северный поток – 2" и "Ямал-Европа", которые проходят через Беларусь.

"Оттуда поступают деньги, которые поддерживают этот тиранический режим", – пояснил Тугендхат.

Рааб ответил, что Великобритании следует координировать свои действия с партнерами, и пообещал "рассмотреть и проконсультироваться" с ними по вопросу ограничительных мер по "Северному потоку – 2".

Отмечается, что, по данным Евросоюза, в IV квартале на "Ямал-Европу" пришлась четверть поставок российского газа в ЕС (10 млрд кубометров). Этот газопровод из России идет в Беларусь, далее в Польшу и Германию.

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