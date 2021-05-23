Кива и Шевченко порадовались задержанию Протасевича

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива и нардеп от "Слуги народу" Евгений Шевченко поддержали и похвалили задержание в Минске белорусского журналиста, создателя NEXTA Романа Протасевича.

Об этом политики написали в соцсетях. Так, Шевченко в своем телеграм-канале сообщил: "В Минске задержали создателя NEXTA. Вот это государственность".

А депутат Кива на странице в Facebook поздравил белорусские спецслужбы с "проведением блестящей операции по нейтрализации противника несущего угрозу национальной безопасности". Также он добавил, что намерен в будущем "использовать опыт наших соседей".

Отметим, что Служба безопасности Украины отреагировала на задержание Романа Протасевича. В ведомстве назвали это очередной атакой на свободу слова со стороны белорусских властей.

При этом в Евросоюзе назвали режим Александра Лукашенко угрозой для международной безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая в Минске был задержан белорусский журналист и основатель оппозиционного Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Спецслужбы задержали его в аэропорту во время экстренной посадки при перелете по маршруту "Афины – Вильнюс".