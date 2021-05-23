Лукашенко – угроза международной безопасности. Как мир реагирует на задержание Протасевича

Мировые лидеры осудили задержание в Минске (Беларусь) оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Они призвали усилить давление на нелегитимного президента страны Александра Лукашенко.

Напомним, что спецслужбы задержали Протасевича в воскресение, 23 мая, в аэропорту во время экстренной посадки при перелете по маршруту "Афины – Вильнюс" якобы из-за минирования. Однако оно не подтвердилось, а со всеми, кто находился на борту проводят следственные действия.

С заявлениями выступили частности в Украине, Германии, Польше, Франции, Латвии, Литве, Эстонии, Великобритании, а также в Евросовете, Европейском парламенте, Европейской комиссии. OBOZREVATEL собрал главное из сообщений:

В Украине задержание журналиста назвали атакой на свободу слова и призвали немедленно его освободить. "Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы", – говорится в заявлении спикера СБУ Олега Николенко.

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал освободить всех пассажиров самолета. "Мы призываем власти Беларуси немедленно освободить рейс и всех его пассажиров", – написал Мишель в Twitter.

Обеспечить безопасность всех пассажиров и освободить Протасевича также потребовала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter. "Любое нарушение международных правил воздушного транспорта должно иметь последствия", – написала она.

В Европейском парламенте призвали Беларусь освободить Протасевича и выступить с объяснениями. "Нам нужны немедленные объяснения. Его (Романа Протасевича – Ред.) должны немедленно освободить. Без проволочек должны отпустить всех пассажиров рейса", – написал глава ЕП Давид Сассоли в Twitter.

Глава дипломатии Евросоюза Джозеф Боррель отметил : это совершенно недопустимо. "Мы возлагаем на власть Беларуси ответственность за безопасность всех пассажиров. Все пассажиры должны получить возможность незамедлительно продолжить свою поездку", – написал он.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter заявил, что призвал главу Евросовета расширить завтрашнюю повестку дня и обсудить санкции против Лукашенко. "Угон гражданского самолета – это беспрецедентный акт государственного терроризма. Он не может остаться безнаказанным", – добавил Моравецкий.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал инцидент неприемлемым и призвал европейцев к "единому ответу". "Необходим решительный и единый ответ европейцев. Всем пассажирам этого рейса, включая возможных белорусских оппонентов, должно быть позволено незамедлительно покинуть Беларусь", – написал он в Twitter.

Германия потребовала от Беларуси немедленного объяснения ситуации с задержанием Протасевича. "Нам необходимо немедленное объяснение правительства Беларуси по поводу перенаправления рейса авиакомпании Ryan Air в пределах ЕС в Минск и предполагаемого задержания журналиста", – написал статс-секретарь МИДа Германии Мигель Бергер в Twitter.

Президент Литвы Гитанас Науседа в Facebook обратился к союзникам по ЕС и НАТО с призывом "немедленно отреагировать на угрозу".

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что этот инцидент противоречит международному праву. "Международная реакция должна быть мощной и эффективной", – заявил он в Twitter и добавил, что на борту самолета находились также как минимум двое граждан Латвии.

В заявлении МИД Эстонии сказано, что принудительная посадка в Минске пассажирского самолета из Афин в Вильнюс – шокирующий поступок режима в Беларуси. "Требуем немедленного освобождения всех пассажиров и команды, и расследования этого беспрецедентного события", – говорится в заявлении.

Глава комитета по международным делам британского парламента Том Тугендхат отметил: заставить самолет сесть для того, чтобы заставить замолчать голос оппозиции – это нападение на демократию и свободу слова во всем мире, белорусский тиран Лукашенко грозит нам всем.

Президент Европейской народной партии, экс-глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter заявил, что Лукашенко стал угрозой "не только для своих граждан, но и для международной безопасности". Его акт государственного терроризма требует немедленной и жесткой реакции всех европейских правительств и институтов", – написал он.

Правительство Греции потребовало усилить давление на Беларусь, а задержание Протасевича назвало беспрецедентным и шокирующим актом. "Мы требуем немедленного освобождения всех пассажиров. Завтрашнее заседание Совета ЕС должно решить вопрос о необходимости усиления давления на Беларусь. Достаточно", – написал премьер-министр страны Кириакос Мицотакис в Twitter.



Как сообщал OBOZREVATEL:

23 мая в Минске был задержан белорусский журналист и основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Спецслужбы задержали его в аэропорту во время экстренной посадки при перелете по маршруту "Афины – Вильнюс".

Истребитель Су-29 и вертолет Ми-24 Военно-воздушных сил Беларуси были отправлены для сопровождения самолета c Протасевичем на борту в Национальный аэропорт Минска.