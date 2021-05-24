Протасевич на видео из СИЗО заявил, что 'сотрудничает со следствием и дает признательные показания'

Задержанный белорусскими силовиками журналист Роман Протасевич заявил, что якобы "сотрудничает со следствием". Он также отметил, что находится в СИЗО в Минске.

Видео с ним из следственного изолятора опубликовал ряд Telegram-каналов, в частности, провластный "Желтые сливы", и белорусские СМИ. На нем он говорит, что дает "признательные показания по организации беспорядков в Минске" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, журналист отметил, что со здоровьем у него "все в порядке". При этом на лбу заметна ссадина. Не исключено, что видео было записано под давлением.

"Сейчас я нахожусь в СИЗО № 1 города Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или с какими-либо другими органами, у меня нет. Отношение со стороны сотрудников максимально корректные и по закону. Также сейчас я сотрудничаю со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске", – говорится в обращении.

Напомним, что спецслужбы Беларуси задержали основателя NEXTA Романа Протасевича после экстренной посадки рейса "Афины – Вильнюс".

Позднее редактор проекта Тадеуш Гичан рассказал, что о бомбе на борту заявили сотрудники КГБ, когда самолет оказался в белорусском воздушном пространстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, после этого Литва и Великобритания запретили прибывать на свою территорию самолетам, которые следуют через Беларусь, а в СНБО Украины анонсировали прекращение авиасообщения со страной. Также ЕС заморозил 3 миллиарда евро инвестиционной помощи Минску.

В свою очередь руководство Польши заявило, что Беларусь совершила террористический акт, развернув курс пассажирского самолета международных авиалиний Ryanair и введя в заблуждение экипаж ложной информацией о минировании.