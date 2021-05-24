Украина полностью прекратит авиасообщение с Беларусью, – Данилов

Украина полностью прекратит авиасообщение с Беларусью и перенаправит все рейсы в обход ее воздушного пространства. Соответствующий вопрос 24 мая президент Владимир Зеленский поручил проработать правительству.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" после совещания в Офисе президента. Там представители власти обсудили задержания в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Указанное решение Зеленский инициировал, "учитывая уровень опасности и наглости вызовов демократическим ценностям, которые создает своей деятельностью власть Беларуси в непосредственной близости от границ Украины", сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

Он также отметил, что "задержание 23 мая белорусского оппозиционного журналиста в Минске – это открытый вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами".

Напомним: экстренное совещание правительства по авиасообщению с Беларусью состоится 25 мая.

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