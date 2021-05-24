Украина полностью прекратит авиасообщение с Беларусью, – Данилов
Украина полностью прекратит авиасообщение с Беларусью и перенаправит все рейсы в обход ее воздушного пространства. Соответствующий вопрос 24 мая президент Владимир Зеленский поручил проработать правительству.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" после совещания в Офисе президента. Там представители власти обсудили задержания в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
Указанное решение Зеленский инициировал, "учитывая уровень опасности и наглости вызовов демократическим ценностям, которые создает своей деятельностью власть Беларуси в непосредственной близости от границ Украины", сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны.
Он также отметил, что "задержание 23 мая белорусского оппозиционного журналиста в Минске – это открытый вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами".
Напомним: экстренное совещание правительства по авиасообщению с Беларусью состоится 25 мая.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Протасевича задержали в Минске 23 мая. Самолет, в котором он находился, совершил экстренную посадку в Беларуси после сообщения о якобы минировании. С деталями инцидента можно ознакомиться тут.
Отец Романа назвал это хорошо спланированной акцией спецслужб. Мужчина сравнил произошедшее с террористическим актом.
В сети опубликовали полную версию переговоров диспетчера с экипажем самолета Ryanair, который экстренно посадили в Минске.
Инцидент с задержанием Протасевича вызвал большой международный резонанс. Что грозит власти Беларуси за это – читайте в нашем материале.