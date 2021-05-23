Тихановская: режим Лукашенко признал Протасевича террористом, ему грозит смертная казнь

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что задержание основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича является операцией спецслужб режима Александра Лукашенко. По ее словам, теперь журналисту и блогеру грозит смертная казнь.

Об этом Тихановская написала в своем Telegram-канале. "Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных беларусских независимых Telegram-каналов. Только за это его признали террористом, и только за это сейчас в Беларуси Роману может угрожать смертная казнь", – написала она.

Команда Тихановской обратилась в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO (Международная организация гражданской авиации при ООН – Ред.).

"С сегодняшнего дня ни один человек, который совершает полет над Беларусью, не может быть уверен в своей безопасности. Ведь режим злоупотребляет правилами воздушного сообщения ради того, чтобы захватывать несогласных", – добавила она.

Роман Протасевич – один из основателей Telegram-канала NEXTA, который активно освещал протесты против режима Александра Лукашенко после выборов. Беларусь объявила журналиста в международный розыск и включила в список лиц, якобы причастных к терроризму. Там также обвинили Протасевича в организации массовых беспорядков в стране и разжигании ненависти между гражданами и силовиками.

Как писал OBOZREVATEL, самолет авиакомпании Ryanair с Протасевичем на борту развернулся к Минску, уже подлетая к границе с Литвой, когда поступило сообщение о минировании судна. В столичном аэропорту пассажиров и весь багаж подвергли повторной проверке. В этот момент Протасевич был задержан. Блогер заявил, что еще при вылете из Афин заметил за собой слежку.