Журналиста Протасевича в Минске задержали вместе с девушкой: кто она

В Беларуси 23 мая вместе с журналистом Романом Протасевичем была задержана его девушка – Софья Сапега. Она тоже была пассажиром самолета авиакомпании Ryanair, который экстренно посадили в аэропорту "Минск".

Об этом TUT.BY рассказал один из ее знакомых. Позже информацию подтвердили на сайте Европейского государственного университета в Вильнюсе, студенткой которого является девушка.

Отмечается, что ей 23 года, она гражданка России. У нее есть страница в Instagram (309 подписчиков). В профиле на странице запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" Софья также указала дату рождения – 10 февраля 1998 года, родной город – Владивосток.

В литовском Европейском государственном университете девушка изучает международное право и право Европейского Союза.

Официальный представитель учебного заведения Максим Милта заявил, что администрация прикладывает все усилия по скорейшему освобождению Сапеги. Позже на сайте вуза появилось заявление в поддержку задержанной студентки.

"Университет настаивает на необходимости предоставления безотлагательной консульской помощи Софии. Помимо этого, ЕГУ обращается к международным партнерам, донорам и правозащитному сообществу для того, чтобы способствовать незамедлительному освобождению студентки", – говорится в сообщении.

Отметим: отец Романа назвал хорошо спланированной акцией спецслужб инцидент с самолетом, вынужденным приземлиться в Беларуси, когда задерживали его сына. Мужчина сравнил произошедшее с террористическим актом.

В сети опубликовали полную версию переговоров диспетчера с экипажем самолета Ryanair, который экстренно посадили в Минске (Беларусь).

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