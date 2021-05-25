Руководство Ryanair позволило посадить самолет с Протасевичем в Минске – полиция Литвы

Самолет Ryanair с оппозиционным белорусским журналистом Романом Протасевичем на борту посадили в Минске после сообщения о "минировании" по согласованию с руководством компании. В итоге белорусские силовики задержали основателя телеграмм-канала NEXTA.

Об этом факте на пресс-конференции заявил начальник Бюро криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис, передает LRT. 24 мая, на следующий день после инцидента с рейсом "Афины – Вильнюс", воздушное судно проходило досмотр в аэропорту литовской столицы.

"Мы уже опросили десятки людей, которые летели на самолете, в том числе членов экипажа. Капитана уже допросили", – отметил Кишкис.

На вопрос, кто решил посадить самолет в Минске, он ответил, что капитан самолета сделал это по согласованию с руководством Ryanair, но правоохранительные органы Литвы дополнительно уточняют эти обстоятельства.

По словам начальника Бюро криминальной полиции, в Беларусь уже направили запрос о правовой помощи.

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