Руководство Ryanair позволило посадить самолет с Протасевичем в Минске – полиция Литвы
Самолет Ryanair с оппозиционным белорусским журналистом Романом Протасевичем на борту посадили в Минске после сообщения о "минировании" по согласованию с руководством компании. В итоге белорусские силовики задержали основателя телеграмм-канала NEXTA.
Об этом факте на пресс-конференции заявил начальник Бюро криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис, передает LRT. 24 мая, на следующий день после инцидента с рейсом "Афины – Вильнюс", воздушное судно проходило досмотр в аэропорту литовской столицы.
"Мы уже опросили десятки людей, которые летели на самолете, в том числе членов экипажа. Капитана уже допросили", – отметил Кишкис.
На вопрос, кто решил посадить самолет в Минске, он ответил, что капитан самолета сделал это по согласованию с руководством Ryanair, но правоохранительные органы Литвы дополнительно уточняют эти обстоятельства.
По словам начальника Бюро криминальной полиции, в Беларусь уже направили запрос о правовой помощи.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Протасевича задержали в Минске 23 мая. Самолет, в котором он находился, совершил экстренную посадку в столице Беларуси после сообщения о якобы минировании.
Был опубликован скриншот сообщений Протасевича, в которых он рассказал, что неизвестный мужчина следил за ним еще в Афинах.
Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко никак не прокомментировал инцидент и задержание журналиста, однако в пресс-службе Министерства обороны страны заявили, мол, военные действовали по протоколу.
Глава Европейской народной партии Дональд Туск в ответ на это сказал, что Лукашенко стал угрозой для международной безопасности
В МИД Украины задержание Протасевича назвали очередной атакой на свободу слова со стороны белорусских властей.
Президент Владимир Зеленский поручил правительству полностью прекратить авиасообщение Украины с Беларусью и перенаправлять все рейсы в обход воздушного пространства РБ.