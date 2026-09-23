Россия атаковала Киев, есть последствия: первые подробности

Утром 23 сентября российские войска вновь атаковали Киев ударными дронами. Последствия атаки зафиксированы в Соломенском и Голосеевском районах.

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Повреждено складское помещение, вспыхнул пожар на транспортном предприятии, есть удар по АЗС. О последствиях ударов врага сообщили в Киевской городской военной администрации, подробностями поделился также мэр Виталий Кличко.

Что известно о последствиях вражеской атаки на столицу

Тревогу желтого уровня из-за угрозы ударных дронов в столице объявили в 6 часов утра.

Уже в 06:13 стало известно о последствиях удара в Голосеевском районе.

"В Голосеевском районе в результате попадания БПЛА повреждено складское помещение", – сообщили в КМВА.

Там вспыхнул пожар.

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Кроме того, в этом районе противник нанес удар по автозаправочной станции.

Экстренные службы также выехали в Соломенский район.

Там, по словам Кличко, обломки сбитого дрона упали между жилыми домами.

Кроме того, в Соломенском районе, по предварительным данным, произошел пожар на территории транспортного предприятия.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 22 сентября, Россия также атаковала Киев.

Последствия вражеских ударов фиксировались в трех районах, пострадали пять человек.

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