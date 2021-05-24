В Беларуси ответили на перехват самолета Ryanair, но Минск не поддержала даже Россия

В Беларуси считают, что перехватили самолет Ryanair по международным правилам. При этом реакцию мировых стран назвали "воинственной". В Кремле также прокомментировали ситуацию с самолетом и задержанием журналиста Романа Протасевича.

Об этом говорится в заявлении спикера МИД Беларуси Анатолия Глаза. Он отметил, что ему жаль, что пассажиры рейса столкнулись с "определенными неудобствами".

"Нет никаких сомнений, что действия наших компетентных властей также полностью соответствовали установленным международным правилам. Белорусская сторона всегда ответственно подходила и подходит к их соблюдению. Это признается и соответствующими регуляторами в авиационной сфере", – отмечено в сообщении.

Спикер назвал реакцию мировых стран на перехват самолета и задержание Протасевича воинственной, а самуа ситуацию вокруг Беларуси такой, что нагнетается.

"Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки. При этом нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться. Вместо этого незамедлительно снова зазвучали лозунги о санкциях", – рассказывал он.

Добавим, что даже в России открыто не поддержали перехват самолета и задержание Протасевича. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что международные авиационные власти должны дать оценку с точки зрения соответствия или несоответствия международным нормам посадки самолета Ryanair в Минске.

"Пока нужно трезво дать оценку событию с самолетом. Кто-то требует санкций, кто-то говорит о соответствии международным правилам и нормам. Много противоречивых заявлений, и мы бы не хотели участвовать в этой гонке, наперегонки кого-то осуждать или поддерживать", – сказал рупор Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая в Минске был задержан белорусский журналист и основатель оппозиционного Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Спецслужбы задержали его в аэропорту во время экстренной посадки при перелете по маршруту "Афины – Вильнюс".