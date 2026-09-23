1. Администрация Трампа неожиданно открыла принципиально новый ютуб-проект.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Він має назву TRUMP TV: The Essentials Station,

і в ньому цілодобово транслюватимуться "найкращі відео та найважливіші моменти" з президентом,

причому без критичних коментарів,

тобто такий собі американський аналог Телемарафону "Єдині новини".

[Цьому передувало рішення директора світу закрити інформаційний доступ до Білого дома для CNN, MS NOW і Politico,

після чого основні телевізійні мережі США – FOX News Media, ABC News, CBS News та NBC News – теж відмовилися висвітлювати будь-які заходи за участі Трампа.]

2. В Північній Європі серед фаворитів щодо допомоги Україні – зокрема (тобто крім беззаперечної Великої Британії),

Норвегія, Швеція, Нідерланди, Данія (про яку я майже щойно писав).

Главные истории дня

Про маленькі Нідерланди – детальніше.

Вони саме зараз передали Україні 97 тон енергетичного обладнання – генератори, трансформатори тощо, взагалі ж допомога нам цієї невеличкої держави з початку війни перевищує допомогу від:

Франції (майже на третину!),

або Польщі (удвічі, ще й Австрії "на решту"),

або Іспанії, Італії, Південної Кореї, Австралії, Румунії, Туреччини, Індії й КНР – усіх восьми разом узятих!

Дякуємо Вам, любі Нідерландочки!!!