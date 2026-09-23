Блог | Трамп создает американские "Единые новости", а голландцы невероятно нам помогают
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1. Администрация Трампа неожиданно открыла принципиально новый ютуб-проект.
Далее текст на языке оригинала.
Він має назву TRUMP TV: The Essentials Station,
і в ньому цілодобово транслюватимуться "найкращі відео та найважливіші моменти" з президентом,
причому без критичних коментарів,
тобто такий собі американський аналог Телемарафону "Єдині новини".
[Цьому передувало рішення директора світу закрити інформаційний доступ до Білого дома для CNN, MS NOW і Politico,
після чого основні телевізійні мережі США – FOX News Media, ABC News, CBS News та NBC News – теж відмовилися висвітлювати будь-які заходи за участі Трампа.]
2. В Північній Європі серед фаворитів щодо допомоги Україні – зокрема (тобто крім беззаперечної Великої Британії),
Норвегія, Швеція, Нідерланди, Данія (про яку я майже щойно писав).
Про маленькі Нідерланди – детальніше.
Вони саме зараз передали Україні 97 тон енергетичного обладнання – генератори, трансформатори тощо, взагалі ж допомога нам цієї невеличкої держави з початку війни перевищує допомогу від:
Франції (майже на третину!),
або Польщі (удвічі, ще й Австрії "на решту"),
або Іспанії, Італії, Південної Кореї, Австралії, Румунії, Туреччини, Індії й КНР – усіх восьми разом узятих!
Дякуємо Вам, любі Нідерландочки!!!