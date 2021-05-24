ЕС заморозил €3 млрд помощи Беларуси и пригрозил серьезными последствиями из-за Протасевича

На саммите Европейского Союза вечером 24 мая обсудят вопрос санкций против Беларуси. Под ограничительные меры могут попасть физлица, предприятия и организации.

Об этом журналистам заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает "Интерфакс-Украина", пригрозив "серьезными последствиями" из-за инцидента с самолетом Ryanair и задержания основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. В тоже время ЕС уже заморозил 3 миллиарда евро инвестиционной помощи Минску.

"Мы рассмотрим разные варианты санкций. Речь может идти о физлицах, о компаниях, которые финансируют деятельность властей, а также – о санкциях против авиационного сектора", – сказала она.

Глава ЕК также потребовала освободить Протасевича, который находился в самолете авиакомпании Ryanair.

Напомним, что спецслужбы Беларуси задержали основателя NEXTA после экстренной посадки рейса "Афины – Вильнюс".

Позднее редактор проекта Тадеуш Гичан рассказал, что о бомбе на борту заявили сотрудники КГБ, когда самолет оказался в белорусском воздушном пространстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, после этого Литва и Великобритания запретили прибывать на свою территорию самолетам, которые следуют через Беларусь, а в СНБО Украины анонсировали прекращение авиасообщения со страной.

В свою очередь руководство Польши заявило, что Беларусь совершила террористический акт, развернув курс пассажирского самолета международных авиалиний Ryanair и введя в заблуждение экипаж ложной информацией о минировании.