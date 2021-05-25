Пассажиры севшего в Минске Ryanair заявили о постановке "минирования" и рассказали, как вел себя Протасевич

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
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Протасевич задержан после вынужденной посадки Ryanair

Пассажиры самолета Ryanair "Афины – Вильнюс", на котором летел основатель телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, не верят в сообщение о "минировании". Они назвали постановкой ситуацию с вынужденным приземлением лайнера в Минске, поскольку бомбу там так и не нашли, зато задержали блогера-оппозиционера.

Видео общения пассажиров с журналистами в аэропорту Вильнюса опубликовал официальный канал Deutsche Welle в соцсети Twitter. Часть пассажиров также подтвердила, что видела в иллюминаторы белорусский истребитель.

Люди рассказали, что о случившемся их не предупредили. По словам одного из пассажиров, после приземления в аэропорту Минска их вывели по темному тоннелю, где им с детьми на руках пришлось стоять около часа, а потом удерживали еще около шести часов.

"Тогда действительно понимаешь, насколько ты близок к тому, что нельзя назвать ни свободой, ни демократией", – сказал мужчина.

Другой пассажир сообщил, что в аэропорту их встретили три пожарные машины и около полусотни человек – бойцы белорусского ОМОНа и "какие-то офицеры".

Комментарий пассажира о "минировании" лайнера

"Было очевидно, что все это было инсценировано", – рассказал молодой человек.

Перед посадкой Протасевич, по мнению пассажира, уже догадался, что происходит. Он встал и начал передавать вещи (ноутбук, телефон) своей девушке в надежде на то, что ее не схватят. В результате девушка также не появилась на борту самолета, когда он вылетал из Минска (детальнее о том, кто она, можно почитать в нашем материале).

Пассажирка рассказала, что видела истребитель

Как ранее писал OBOZREVATEL:

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