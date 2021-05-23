Задержание основателя NEXTA: Протасевич заявил о слежке еще из Афин

В Афинах неизвестный человек следил за белорусским журналистом Романом Протасевичем. По его словам, мужчина пытался сделать фото его документов.

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA, который опубликовал скриншот с сообщениями Протасевича. Он предположил, что за ним следил сотрудник госбезопасности Беларуси.

Протасевич писал, что за ним в очереди при проходе проверки документов был некий мужчина "средних лет, подтянутый, с лысиной", который сделал попытку сфотографировать его бумаги. Тот, по его словам, даже попытался задать ему некий вопрос на русском языке. Не получив ответа, он просто ушел.

Также "Радые Свобода – Беларусь" опубликовало информацию от свидетеля задержания Протасевича, который рассказал, что происходило на борту самолета.

"После внезапного маневра самолета один парень (Протасевич – Ред.) начал паниковать, схватился за голову. Только тогда мы поняли, почему. Никакого конфликта не было, до тех поворотов самолета не было никаких скандалов, никто ни с кем не ссорился… Нас всех по четыре вывели, собаки обнюхали все наши вещи. Того парня отвели в сторону, его вещи вытряхнули на взлетную полосу. Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он такой, и добавил: "Здесь меня ждет смертная казнь", – говорится в сообщении.

Со слов свидетеля, возле Протасечива постоянно стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели из самолета.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая в Минске был задержан белорусский журналист и основатель оппозиционного Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Спецслужбы задержали его в аэропорту во время экстренной посадки при перелете по маршруту "Афины – Вильнюс".