Объявили террористом: кто такой Роман Протасевич и почему его задержали на самом деле

В Минске (Беларусь) в воскресенье, 23 мая, после срочной посадки самолета задержали журналиста Романа Протасевича, который является основателем известных оппозиционных каналов в Telegram NEXTA и "Беларусь головного мозга". Они, в частности, освещалипротесты, которые всколыхнули страну после якобы победы Александра Лукашенко на президентских выборах.

OBOZREVATEL собрал все, что известно о белорусском журналисте. Протасевичу 25 лет, родился он в Минске и учился на факультете журналистики БГУ. Как пишет officelife.media, его отчислили "по политическим мотивам".

Протасевич является одним из рупоров белорусской оппозиции – в 2015 году он вместе со Степаном Путило запустил Youtube-канал "Некста", который в 2017 году перешел в Telegram. Режим Лукашенко признал его экстремистским.

Уже в 2020 году Протасевич стал главным редактором другого признанного в Беларуси экстремистским канала – "Беларусь головного мозга", который также освещает акции протеста.

В ноябре 2020 года КГБ Беларуси внес Протасевича и Путило в список террористов.

Журналист покинул Беларусь несколько лет назад из-за опасений за свою безопасность. 22 января 2020 года подал заявление на предоставление убежища в Польше, ссылаясь на преследование белорусскими властям. В последнее время жил в Вильнюсе.

Кроме этого, белорусский Следственный комитет завел против Путило и Протасевича уголовные дела по статьям об организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти и милиции. Эти статьи подразумевают наказание до 15 и 12 лет лишения свободы соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 мая в Минске был задержан белорусский журналист и основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Спецслужбы задержали его в аэропорту во время экстренной посадки при перелете по маршруту "Афины – Вильнюс".

Истребитель Су-29 и вертолет Ми-24 Военно-воздушных сил Беларуси были отправлены для сопровождения самолета c Протасевичем на борту в Национальный аэропорт Минска.