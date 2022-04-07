Знаменитый украинский боксер завербован российскими спецслужбами – Telegram-канал "Всевидящее ОКО"

Украинский Telegram-канал "Всевидящее ОКО", на который подписано более 1млн подписчиков, сообщил, что знаменитый украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO), якобы оказался завербован российскими спецслужбами.

По информации СМИ, 35-летний уроженец Шостки (Сумская область) вместе с российским куратором пытается получить доступы к крупным украинским Telegram-каналам, а так же к аккаунтам известных украинских Instagram-блогеров, с целью взлома и передачи данных российской стороне.

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Авторы Telegram-канала призывают быть внимательными всех, к кому Редкач обращался с какими-то предложениями. Также "Всевидящее ОКО" пообещала выпустить 7 апреля статью с доказательствами.

Стоит отметить, что аккаунт Редкача в Instagram на момент публикации новости недоступен.

В Facebook последняя запись датирована 6 апреля. Иван репостнул видео с любительницей русского мира, которую выгнали из отеля Hilton в Польше.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре прошлого года Редкачу выступающему в полусреднем весе, предложили сменить гражданство на российское. За паспорт с двуглавым орлом нашему боксеру пообещали полмиллиона долларов.

​Спустя несколько дней Иван обратился к друзьям и хейтерам, отметив, что ни за какие соблазны не променяет гражданство Украины. Также Иван заявил, что Владимир Зеленский один из лучших президентов. ​

​Отметим, что ранее Редкач отметился неоднозначным высказыванием, назвав украинцев "нищими".

Напомним, что в своем последнем поединке наш соотечественник без шансов уступил американцу Реджису Прогрейсу. Его соперник уверенно контролировал ход противостояния, а затем отправил украинца на канвас мощным ударом по корпусу.

Редкач не сумел подняться на ноги самостоятельно, поэтому его унесли с ринга на носилках и госпитализировали.

Украинский боксер Максим Бурсак раскритиковал Ивана после поединка, назвав его позором нашей страны.

После этого Редкач пожаловался на соотечественников, заявив, что ему жаль, что он родился в Украине.