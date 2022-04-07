Знаменитый украинский боксер завербован российскими спецслужбами – Telegram-канал "Всевидящее ОКО"
Украинский Telegram-канал "Всевидящее ОКО", на который подписано более 1млн подписчиков, сообщил, что знаменитый украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO), якобы оказался завербован российскими спецслужбами.
По информации СМИ, 35-летний уроженец Шостки (Сумская область) вместе с российским куратором пытается получить доступы к крупным украинским Telegram-каналам, а так же к аккаунтам известных украинских Instagram-блогеров, с целью взлома и передачи данных российской стороне.
Авторы Telegram-канала призывают быть внимательными всех, к кому Редкач обращался с какими-то предложениями. Также "Всевидящее ОКО" пообещала выпустить 7 апреля статью с доказательствами.
Стоит отметить, что аккаунт Редкача в Instagram на момент публикации новости недоступен.
В Facebook последняя запись датирована 6 апреля. Иван репостнул видео с любительницей русского мира, которую выгнали из отеля Hilton в Польше.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре прошлого года Редкачу выступающему в полусреднем весе, предложили сменить гражданство на российское. За паспорт с двуглавым орлом нашему боксеру пообещали полмиллиона долларов.
Спустя несколько дней Иван обратился к друзьям и хейтерам, отметив, что ни за какие соблазны не променяет гражданство Украины. Также Иван заявил, что Владимир Зеленский один из лучших президентов.
Отметим, что ранее Редкач отметился неоднозначным высказыванием, назвав украинцев "нищими".
Напомним, что в своем последнем поединке наш соотечественник без шансов уступил американцу Реджису Прогрейсу. Его соперник уверенно контролировал ход противостояния, а затем отправил украинца на канвас мощным ударом по корпусу.
Редкач не сумел подняться на ноги самостоятельно, поэтому его унесли с ринга на носилках и госпитализировали.
Украинский боксер Максим Бурсак раскритиковал Ивана после поединка, назвав его позором нашей страны.
После этого Редкач пожаловался на соотечественников, заявив, что ему жаль, что он родился в Украине.