'Похож на улитку': скандальный украинский боксер заявил, что промоутеры уже списали Ломаченко

Скандальный украинский боксер Иван Редкач выразил уверенность в том, что Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) больше не сможет подраться за титул абсолютного чемпиона мира. 37-летний уроженец Шостки отметил, что промоутеры уже не рассматривают его соотечественника как звезду легкого дивизиона и делают ставку на более молодых бойцов.

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Об этом Редкач, который давно проживает в американском Лос-Анджелесе, заявил в интервью порталу AllBoxing.Ru. Он добавил, что одной из главных проблем Ломаченко является то, что он не умеет продавать свои поединки и генерировать больше рекламных средств.

"Я бы очень хотел, чтобы он подрался еще раз за титул абсолютного чемпиона, но я думаю, что ему просто его не дадут. Ему не даст такого шанса Боб Арум, не даст много факторов. Это бизнес, и сейчас Вася является трамплином для молодых бойцов. Кроме этого, Василий не является бойцом, который способен продавать свои поединки. Он не раскручивает свои бои. Он просто не шоумен, он закрытый человек и похож на улитку в ракушке. Это его менталитет, и ему тяжело с этим в профи-боксе. Каким бы красавцем в боксе он не был, несмотря на то, что я считаю его легендой бокса, он недорабатывает в плане медийности", – сказал Редкач.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира австралиец Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) вызвал на бой Ломаченко. Кроме того, о реванше с украинцем неожиданно заговорил американец Девин Хэйни (30-0, 15 КО), который скандально победил Василия в бою 20 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко не стал осуждать Россию за массовые обстрелы Одесской области, в которой находится его родной Белгород-Днестровский.

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