Шикарные и тайные свадьбы в спорте-2021: Свитолина гуляла в Женеве, а динамовец Попов оторвался под Потапа в Киеве

Несмотря на пандемию, целый ряд украинских спортсменов рискнул в нынешнем году попрощаться с холостяцкой жизнью. Но если биатлонистка Елена Пидгрушная сделала это тихо и тайно, то Элина Свитолина, Валерий Бондарь и Денис Попов устроили громкие праздники с десятками гостей.

OBOZREVATEL собрал все главные свадьбы украинского спорта в 2021 году.

1. Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Самая ожидаемая свадьба года прошла в Швейцарии. 26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина 16 июля в шикарном отеле "Четыре сезона" в Женеве вышла замуж за 34-летнего французского коллегу Гаэля Монфиса, с которым встречалась с 2019 года. Как призналась спортсменка, свадьба обошлась в 25 000 евро – 805 000 гривен по нынешнему курсу.

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Для официальной церемонии Элина выбрала стильный белый комбинезон, который дополнила сиреневой верхней юбкой и букетом – в тон костюма Монфиса. Вечером украинка блистала уже в платье в пол с элегантно открытой спиной и сексуальным разрезом сбоку.

На свадьбе присутствовало 75 гостей, среди них – немало селебрити. Например, легенда НБА и сборной Франции Тони Паркер, американская актриса и певица Кристина Милиан, подарившая молодоженам песню. Также выступал французский исполнитель Мэтт Покора.

2. Анжелика Терлюга

Серебряный призер Олимпиады-2020 каратистка Анжелика Терлюга после Игр в Токио вышла замуж за коллегу и тренера Владимира Зарецкого, которого знала с детства. Одесситка и ее избранник сначала скромно заглянули в ЗАГС. Для чего Анжелика выбрала белый брючный костюм.

А затем спортсмены отгуляли пышную свадьбу на открытом воздухе в шикарном ресторане Черноморского на берегу пруда.

Еще одна свадебная церемония прошла уже на Мальдивах на берегу океана.

3. Валерий Бондарь

21 июля роскошный праздник под Киевом для своей второй половинки устроил защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь, который женился на украинской телеведущей Даше Савиной. Футболист пропускал Евро-2020 из-за травмы и у него было больше времени на подготовку к торжеству.

Церемония прошли в комплексе на берегу Днепра. И сначала Савина появилась в пышном платье принцессы, а затем еще дважды меняла наряд во время праздника. Невеста спела для Бондаря "Любовь, похожая на сон..." Аллы Пугачевой. А затем зажигательно отплясывала с шоу-балетом в белом боди. А развлекал гостей Миша Марвин.

Отметим, что ранее Савина встречалась с нападающим "Динамо" Владиславом Супрягой. Но затем сердце эффектной блондинки завоевал Бондарь, который в феврале сделал ей предложение возле памятника основателям Киева, куда влюбленные прилетели на вертолете. А позже пара даже обвенчалась в церкви.

4. Денис Попов

После окончания первого круга украинской Премьер-лиги в декабре в Киеве женился 22-летний защитник киевского "Динамо" Денис Попов. Бывший бойфренд дзюдоистки Дарьи Белодед по иронии судьбы повел под венец девушку по имени Даша.

В шикарном отеле Киева футболист устроил грандиозный праздник, пригласив много известных гостей. Поздравить пару также пришли президент "Динамо" Игорь Суркис и его брат Григорий, а также партнеры по команде. Виталий Миколенко перед отъездомв "Эвертон" даже успел поймать бутоньерку.

Развлекали гостей Потап и Настя Каменских. А игроки "Динамо" спели на сцене песню из старого фильма "Генералы песчаных карьеров", которая также звучала в российском криминальном сериале "Бригада" начала 2000-х.

5. Елена Пидгрушная

Вторая свадьба олимпийской чемпионки по биатлону Елены Пидгрушной была гораздо скромнее, чем ее бракосочетания с депутатом ВР Алексеем Кайдой. В 2016 году первая семья распалась, и Елена старалась не афишировать свою личную жизнь.

Лишь в июне у себя в Instagram 34-летняя Елена постфактум заявила, что меняет фамилию: "Чтобы достигать успеха, нужно учиться, развиваться, меняться. Я постоянно занимаюсь самосовершенствованием, да и в моей жизни пришла пора кардинальных перемен!

Поэтому, после свадьбы, я сменила фамилию. В сезоне-2021/2022 в протоколах будет не Пидгрушная, а Билосюк".

6. Андрей Лунин

В марте в Испании женился 22-летний голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин. Футболист тихо расписался со своей многолетней возлюбленной Анастасии Томазовой. На роспись в посольство Украины в Мадриде жених и невеста пришли в спортивных костюмах.

Лунин позвал замуж свою девушку Анастасию еще на католическое Рождество 2019 года – сделал романтическое предложение на клубном стадионе "Вальядолида", за который играл на тот момент. Но пандемия помешала влюбленным сыграть пышную свадьбу.

7. Александр Хижняк

В начале сентябре после серебряной медали на Олимпиаде в Токио-2020 женился и лучший боксер-любитель года по версии AIBA Александр Хижняк. Спортсмен женился на своей девушке, полтавчанке Татьяне Шестаковой.

Девушка окончила Высшую школу экономики в польском Быдгоще, специализируясь на туризме и отельном бизнесе. А затем поступила в Полтавский педагогический университет на филологию и журналистику. И разделяет с мужем любовь к спорту. Только Татьяне ближе теннис и винсерфинг.

8. Иван Редкач

Наконец-то связал себя узами брака и самый скандальный боксер Украины Иван Редкач, который уже много лет живет в США, но успел поругаться в сети с Василий Ломаченко. Свадьба состоялась в Калифорнии, а миссис Редкач стала давняя возлюбленная Ивана Анна Андреева.

"Мое самое выдающееся достижение, что я смог убедить ее выйти за меня замуж", – признался боксер в Instagram.

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