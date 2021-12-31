Шикарные и тайные свадьбы в спорте-2021: Свитолина гуляла в Женеве, а динамовец Попов оторвался под Потапа в Киеве

Елена Павлова
Другие виды спорта
8 минут
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Шикарные и тайные свадьбы в спорте-2021: Свитолина гуляла в Женеве, а динамовец Попов оторвался под Потапа в Киеве

Несмотря на пандемию, целый ряд украинских спортсменов рискнул в нынешнем году попрощаться с холостяцкой жизнью. Но если биатлонистка Елена Пидгрушная сделала это тихо и тайно, то Элина Свитолина, Валерий Бондарь и Денис Попов устроили громкие праздники с десятками гостей.

OBOZREVATEL собрал все главные свадьбы украинского спорта в 2021 году.

1. Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Шикарные и тайные свадьбы в спорте-2021: Свитолина гуляла в Женеве, а динамовец Попов оторвался под Потапа в Киеве

Самая ожидаемая свадьба года прошла в Швейцарии. 26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина 16 июля в шикарном отеле "Четыре сезона" в Женеве вышла замуж за 34-летнего французского коллегу Гаэля Монфиса, с которым встречалась с 2019 года. Как призналась спортсменка, свадьба обошлась в 25 000 евро – 805 000 гривен по нынешнему курсу.

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Шикарные и тайные свадьбы в спорте-2021: Свитолина гуляла в Женеве, а динамовец Попов оторвался под Потапа в Киеве
Шикарные и тайные свадьбы в спорте-2021: Свитолина гуляла в Женеве, а динамовец Попов оторвался под Потапа в Киеве

Для официальной церемонии Элина выбрала стильный белый комбинезон, который дополнила сиреневой верхней юбкой и букетом – в тон костюма Монфиса. Вечером украинка блистала уже в платье в пол с элегантно открытой спиной и сексуальным разрезом сбоку.

Шикарные и тайные свадьбы в спорте-2021: Свитолина гуляла в Женеве, а динамовец Попов оторвался под Потапа в Киеве

На свадьбе присутствовало 75 гостей, среди них – немало селебрити. Например, легенда НБА и сборной Франции Тони Паркер, американская актриса и певица Кристина Милиан, подарившая молодоженам песню. Также выступал французский исполнитель Мэтт Покора.

Шикарные и тайные свадьбы в спорте-2021: Свитолина гуляла в Женеве, а динамовец Попов оторвался под Потапа в Киеве
Шикарные и тайные свадьбы в спорте-2021: Свитолина гуляла в Женеве, а динамовец Попов оторвался под Потапа в Киеве

2. Анжелика Терлюга

Шикарные и тайные свадьбы в спорте-2021: Свитолина гуляла в Женеве, а динамовец Попов оторвался под Потапа в Киеве

Серебряный призер Олимпиады-2020 каратистка Анжелика Терлюга после Игр в Токио вышла замуж за коллегу и тренера Владимира Зарецкого, которого знала с детства. Одесситка и ее избранник сначала скромно заглянули в ЗАГС. Для чего Анжелика выбрала белый брючный костюм.

Шикарные и тайные свадьбы в спорте-2021: Свитолина гуляла в Женеве, а динамовец Попов оторвался под Потапа в Киеве

А затем спортсмены отгуляли пышную свадьбу на открытом воздухе в шикарном ресторане Черноморского на берегу пруда.

Шикарные и тайные свадьбы в спорте-2021: Свитолина гуляла в Женеве, а динамовец Попов оторвался под Потапа в Киеве

Еще одна свадебная церемония прошла уже на Мальдивах на берегу океана.

Шикарные и тайные свадьбы в спорте-2021: Свитолина гуляла в Женеве, а динамовец Попов оторвался под Потапа в Киеве
Шикарные и тайные свадьбы в спорте-2021: Свитолина гуляла в Женеве, а динамовец Попов оторвался под Потапа в Киеве

3. Валерий Бондарь

Шикарные и тайные свадьбы в спорте-2021: Свитолина гуляла в Женеве, а динамовец Попов оторвался под Потапа в Киеве

21 июля роскошный праздник под Киевом для своей второй половинки устроил защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь, который женился на украинской телеведущей Даше Савиной. Футболист пропускал Евро-2020 из-за травмы и у него было больше времени на подготовку к торжеству.

Шикарные и тайные свадьбы в спорте-2021: Свитолина гуляла в Женеве, а динамовец Попов оторвался под Потапа в Киеве

Церемония прошли в комплексе на берегу Днепра. И сначала Савина появилась в пышном платье принцессы, а затем еще дважды меняла наряд во время праздника. Невеста спела для Бондаря "Любовь, похожая на сон..." Аллы Пугачевой. А затем зажигательно отплясывала с шоу-балетом в белом боди. А развлекал гостей Миша Марвин.

Шикарные и тайные свадьбы в спорте-2021: Свитолина гуляла в Женеве, а динамовец Попов оторвался под Потапа в Киеве
Шикарные и тайные свадьбы в спорте-2021: Свитолина гуляла в Женеве, а динамовец Попов оторвался под Потапа в Киеве

Отметим, что ранее Савина встречалась с нападающим "Динамо" Владиславом Супрягой. Но затем сердце эффектной блондинки завоевал Бондарь, который в феврале сделал ей предложение возле памятника основателям Киева, куда влюбленные прилетели на вертолете. А позже пара даже обвенчалась в церкви.

Шикарные и тайные свадьбы в спорте-2021: Свитолина гуляла в Женеве, а динамовец Попов оторвался под Потапа в Киеве

4. Денис Попов

Шикарные и тайные свадьбы в спорте-2021: Свитолина гуляла в Женеве, а динамовец Попов оторвался под Потапа в Киеве

После окончания первого круга украинской Премьер-лиги в декабре в Киеве женился 22-летний защитник киевского "Динамо" Денис Попов. Бывший бойфренд дзюдоистки Дарьи Белодед по иронии судьбы повел под венец девушку по имени Даша.

Шикарные и тайные свадьбы в спорте-2021: Свитолина гуляла в Женеве, а динамовец Попов оторвался под Потапа в Киеве

В шикарном отеле Киева футболист устроил грандиозный праздник, пригласив много известных гостей. Поздравить пару также пришли президент "Динамо" Игорь Суркис и его брат Григорий, а также партнеры по команде. Виталий Миколенко перед отъездомв "Эвертон" даже успел поймать бутоньерку.

Шикарные и тайные свадьбы в спорте-2021: Свитолина гуляла в Женеве, а динамовец Попов оторвался под Потапа в Киеве

Развлекали гостей Потап и Настя Каменских. А игроки "Динамо" спели на сцене песню из старого фильма "Генералы песчаных карьеров", которая также звучала в российском криминальном сериале "Бригада" начала 2000-х.

5. Елена Пидгрушная

Вторая свадьба олимпийской чемпионки по биатлону Елены Пидгрушной была гораздо скромнее, чем ее бракосочетания с депутатом ВР Алексеем Кайдой. В 2016 году первая семья распалась, и Елена старалась не афишировать свою личную жизнь.

Шикарные и тайные свадьбы в спорте-2021: Свитолина гуляла в Женеве, а динамовец Попов оторвался под Потапа в Киеве

Лишь в июне у себя в Instagram 34-летняя Елена постфактум заявила, что меняет фамилию: "Чтобы достигать успеха, нужно учиться, развиваться, меняться. Я постоянно занимаюсь самосовершенствованием, да и в моей жизни пришла пора кардинальных перемен!

Поэтому, после свадьбы, я сменила фамилию. В сезоне-2021/2022 в протоколах будет не Пидгрушная, а Билосюк".

Шикарные и тайные свадьбы в спорте-2021: Свитолина гуляла в Женеве, а динамовец Попов оторвался под Потапа в Киеве

6. Андрей Лунин

Шикарные и тайные свадьбы в спорте-2021: Свитолина гуляла в Женеве, а динамовец Попов оторвался под Потапа в Киеве

В марте в Испании женился 22-летний голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин. Футболист тихо расписался со своей многолетней возлюбленной Анастасии Томазовой. На роспись в посольство Украины в Мадриде жених и невеста пришли в спортивных костюмах.

Шикарные и тайные свадьбы в спорте-2021: Свитолина гуляла в Женеве, а динамовец Попов оторвался под Потапа в Киеве

Лунин позвал замуж свою девушку Анастасию еще на католическое Рождество 2019 года – сделал романтическое предложение на клубном стадионе "Вальядолида", за который играл на тот момент. Но пандемия помешала влюбленным сыграть пышную свадьбу.

Шикарные и тайные свадьбы в спорте-2021: Свитолина гуляла в Женеве, а динамовец Попов оторвался под Потапа в Киеве

7. Александр Хижняк

В начале сентябре после серебряной медали на Олимпиаде в Токио-2020 женился и лучший боксер-любитель года по версии AIBA Александр Хижняк. Спортсмен женился на своей девушке, полтавчанке Татьяне Шестаковой.

Шикарные и тайные свадьбы в спорте-2021: Свитолина гуляла в Женеве, а динамовец Попов оторвался под Потапа в Киеве

Девушка окончила Высшую школу экономики в польском Быдгоще, специализируясь на туризме и отельном бизнесе. А затем поступила в Полтавский педагогический университет на филологию и журналистику. И разделяет с мужем любовь к спорту. Только Татьяне ближе теннис и винсерфинг.

Шикарные и тайные свадьбы в спорте-2021: Свитолина гуляла в Женеве, а динамовец Попов оторвался под Потапа в Киеве
Шикарные и тайные свадьбы в спорте-2021: Свитолина гуляла в Женеве, а динамовец Попов оторвался под Потапа в Киеве

8. Иван Редкач

Наконец-то связал себя узами брака и самый скандальный боксер Украины Иван Редкач, который уже много лет живет в США, но успел поругаться в сети с Василий Ломаченко. Свадьба состоялась в Калифорнии, а миссис Редкач стала давняя возлюбленная Ивана Анна Андреева.

Шикарные и тайные свадьбы в спорте-2021: Свитолина гуляла в Женеве, а динамовец Попов оторвался под Потапа в Киеве

"Мое самое выдающееся достижение, что я смог убедить ее выйти за меня замуж", – признался боксер в Instagram.

Шикарные и тайные свадьбы в спорте-2021: Свитолина гуляла в Женеве, а динамовец Попов оторвался под Потапа в Киеве

Ранее OBOZREVATEL рассказывал самые громкие скандалы украинского спорта в 2021 году. Где отличились Ломаченко, Шевченко и даже Магучих.

БиатлонТеннисБокссвадьбаЭлина СвитолинаГаэль МонфисЕлена ПидгрушнаяИван РедкачАлександр ХижнякДенис ПоповВалерий БондарьДаша СавинаАндрей Лунин