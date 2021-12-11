Почему не вся Украина болеет за Ломаченко: скандалы боксера из-за России, спецназа и разборок в церкви

Менее суток остается до боя украинца Василия Ломаченко и ганца Ричарда Комми в США. Однако не все в Украине поддерживают известного соотечественника. Это стало понятно еще после поединка с американцем Теофимо Лопесом. Тогда некоторые украинцы были откровенно рады, что Лома потерял чемпионские пояса. А все из-за скандалов с участием Василия.

OBOZREVATEL вспомнил пять бесславных историй, в которые попадал Ломаченко за последние два года. И преимущественно поводом для них становилась набожность боксера, который является прихожанином УПЦ Московского патриархата, а также заявления про "единый народ" Украины и России.

Видео дня

1. "ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ". В январе 2020-го, вскоре после Рождества, Ломаченко выложил скандальное видео, за которое был раскритикован многими украинцами. На своей странице в Instagram он поделился роликом о "силе православного духа" от монастыря Русской православной церкви Корсунская пустынь.

Но больше всего людей возмутило присутствие на видео российских спецназовцев, которые сначала идут в церковь молиться и ставить свечки, а потом берут оружие и идут "работать". В конце автор ролика поблагодарил за помощь в съемках "вежливых людей", а именно так прозвали российских военных без знаков различия, участвовавших в аннексии Крыма в 2014 году.

"Ну ты и гнида, Василий. И попробуй сказать, что ты вне политики. А я за тебя болел в каждом бою. Ты для меня умер, предатель", – писали фоловеры на страничке боксера.

2. КРЕСТЫ МАСЛОМ. После начала пандемии коронавируса и введения карантина в Украине в марте 2020 года Василий удивил всех, когда в Instagram призывал православных делать кресты на дверях оливковым маслом: "Святые отцы горы Афон призывают сегодня всех православных христиан сделать крест на обратной стороне дверей домов.

Если у вас нет креста, то можете его сделать пальцем, окунув его в оливковое масло".

Но позже извинился, что не проверил информацию, а она оказалась фейковой, и удалил предыдущий странный пост.

3. ОДИН НАРОД. Весной 2020 года грянул новый скандал из-за съемок Ломаченко и Усика в российском фильме о церкви "Здравствуй брат, Христос Воскресе!". В фильме боксер подчеркнул, что для него с детства не было понятия Россия, Украина, Беларусь: "У меня не было понятия, что это другие люди, или другая страна, граница какая-то. Я все время думал о том, что мы – единый народ. Мы все – православные христиане.

У меня очень много друзей в России, у меня родственники в России есть. У меня соперники из России есть. Я не могу просто перестать с ними общаться из-за того, что мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной".

4. РАЗБОРКИ В ЦЕРКВИ. А перед боем с Теофимо Лопесом в октябре 2020-го в Лос-Анджелесе у Василия в церкви произошел конфликт с другим украинским боксером Иваном Редкачем, который одно время выступал вместе с Ломой за сборную. Но в прошлом году из-за шуток Ивана у них начались перепалки в социальных сетях. И дело дошло до разборок в церкви.

На своей страничке в Instagram Редкач рассказал, что они случайно встретились с Василием в одной из православных церквей США. По словам Ивана, Ломаченко грубо отреагировал на приветствие соотечественника, оттолкнул его двумя руками в присутствии его жены и сына и попросил остаться, чтобы позже продолжить разборки.

5. ГДЕ ФЛАГ? Последний раз, уже в этом году, Ломаченко раскритиковали за отсутствие украинского флага после победы над японцем Масайоши Накатани. Стяга не было ни в ринге, ни на пресс-конференции после поединка. Хотя в 2014-м Василий обещал "всегда выходить с украинским флагом".

А под последующими публикациями представителя Одесской области в Instagram даже проскакивал вопрос: "Какую страну представляешь?"

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