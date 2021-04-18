Поражение Редкача назвали "позором украинского бокса"

Бывший претендент на чемпионский титул в суперсреднем весе Максим Бурсак (37-6-2, 16 КО) назвал поражение полусредневеса Ивана Редкача (23-6-1, 18 КО) позором украинского бокса.

35-летний уроженец Шостки проиграл техническим решением судей поединок против экс-чемпиона мира Реджиса Прогрейса (26-1, 21 КО).

"Позор украинского бокса", – написал Бурсак в Instagram.

В 6-м раунде американец попал Ивану по левому боку. Украинец упал на настил, всем своим видом показывая, что его ударили ниже пояса. Редкач не смог продолжить бой, и его унесли с ринга на носилках.