Россияне предложили знаменитому украинскому боксеру $500 000 за предательство

Знаменитому украинскому боксеру Ивану Редкачу (23-6-1, 18 KO), выступающему в полусреднем весе, предложили сменить гражданство на российское. За паспорт с двуглавым орлом Редкачу пообещали полмиллиона долларов.

Иван в Instagram обратился к подписчикам с вопросом, как бы поступили они в этой ситуации.

"Предложили российское гражданство за 500 000 долларов. Что скажете? Взять или отказаться? Вы бы взяли? Свой ответ скажу завтра [16 сентября – прим. Ред]", – написал Редкач.

Отметим, что на следующий день Иван так и не рассказал о своем решении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Редкач отметился неоднозначным высказыванием, назвав украинцев "нищими".

Отметим, что в своем последнем поединке наш соотечественник без шансов уступил американцу Реджису Прогрейсу. Его соперник уверенно контролировал ход противостояния, а затем отправил украинца на канвас мощным ударом по корпусу.

Редкач не сумел подняться на ноги самостоятельно, поэтому его унесли с ринга на носилках и госпитализировали.

Украинский боксер Максим Бурсак раскритиковал Ивана после поединка, назвав его позором нашей страны.

После этого Редкач пожаловался на соотечественников, заявив, что ему жаль, что он родился в Украине.