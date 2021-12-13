'Флаг его города': известный украинский боксер прошелся по Кличко из-за критики Ломаченко

Известный украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) негативно высказался в адрес легендарного Владимира Кличко из-за критики тем Василия Ломаченко (15-2, 11 КО). Представителю полусреднего веса не понравились слова Кличко-младшего о том, что Ломаченко не вышел на бой с Ричардом Комми под флагом Украины.

Об этом Редкач написал на своей странице в социальной сети Facebook. Иван подчеркнул, что украинцы должны гордиться победой соотечественника, а не обсуждать стяг, под которым тот выступал.

Видео дня

"С большим уважением к Кличко-младшему скажу… Легко копировать из Wikipedia слова о значении патриотизма, когда старший брат мэр Киева. Но мой пост не о вас. А о том, что важно – это победа. И вот что должно обсуждаться, а не то с каким флагом вышел. Это флаг его родного города, который, возможно, дал ему больше, чем вся Украина. В конце дня важна победа и все. Бокс это не командная игра, а индивидуальный вид спорта", – написал Редкач.

При этом он добавил, что Василий повел себя некрасиво, когда спрашивал у угла Комми, не хочет ли тот остановить бой досрочно. "Конечно, амбиции у него завышены и поведение в ринге не совсем уместное, давать указание углу соперника и рефери. Опять-таки для кого-то этот поступок: Вася – львиное сердце, а для кого-то Вася – понторез. Так и с флагом: вынес – плохо, не вынес – плохо, флаг города родного – плохо, все не так. И все-таки все равно главное – это победа", – отметил Иван.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко победил Ричарда Комми единогласным решением судей и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона мира в легком весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO). На объявление результата украинец вышел под флагом Белгород-Днестровского, чем попал под шквал критики.