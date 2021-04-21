Новости спорта 20 апреля: развал Евролиги, изменен результат боя украинца Редкача

В США изменили результат боя украинца Ивана Редкача и американца Реджиса Прогрейса, а английские клубы вышли из состава Европейской футбольной Суперлиги.

Кроме того, украинский вратарь Андрей Лунин может покинуть "Реал".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 20 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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