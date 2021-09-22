Известный боксер ответил на предложение россиян за $500 000 предать Украину

Знаменитый украинский боксер Иван Редкачу (23-6-1, 18 KO), выступающему в полусреднем весе, отказался принимать гражданство России. 35-летнему уроженцу Шостки предлагали 500 000 долларов за то, что он получит паспорт с двуглавым орлом.

Через несколько дней после предложения, у себя в Instagram Редкач разместил видео, на котором под известный хит группы "Гринджолы", продемонстрировал свой документ с тризубцем.

Боксер обратился к друзьям и хейтерам, отметив, что ни за какие соблазны не променяет гражданство Украины. Также Иван заявил, что Владимир Зеленкий один из лучших президентов.

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Затем Редкач умышленно исковеркал имя бывшего главы нашей страны.

"Якубович был одним из лучших президентов Украины. Разом нас багато, нас не подолаты! Выдыхайте", – написал спортсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Редкач отметился неоднозначным высказыванием, назвав украинцев "нищими".

Отметим, что в своем последнем поединке наш соотечественник без шансов уступил американцу Реджису Прогрейсу. Его соперник уверенно контролировал ход противостояния, а затем отправил украинца на канвас мощным ударом по корпусу.

Редкач не сумел подняться на ноги самостоятельно, поэтому его унесли с ринга на носилках и госпитализировали.

Украинский боксер Максим Бурсак раскритиковал Ивана после поединка, назвав его позором нашей страны.

После этого Редкач пожаловался на соотечественников, заявив, что ему жаль, что он родился в Украине.