Новости спорта 18 апреля: украинского боксера унесли с ринга на носилках
Украинский боксер Иван Редкач был госпитализирован после поражения, а украинец Руслан Малиновский принес "Аталанте" победу над "Ювентусом" в Серии А.
Кроме того, экс-футболист "Шахтера" Алексей Белик резко высказался о поражении команды киевскому "Динамо".
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 18 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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