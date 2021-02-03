Ломаченко морально сломан. Лопес во втором бою его переедет, – Редкач

Знаменитый украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) считает, что в теоретическом матче-реванше Василий Ломаченко (14-2 10 КО) также проиграет Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО).

По словам Редкача, Лопес его просто "переедет", так как он выглядит более уверенно.

"Вася Ломаченко уже морально сломан, ему мечту сломали. Он хотел стать абсолютным чемпионом. Он стал двукратным олимпийским чемпионом. Он легенда в любительском боксе. Да, легенда в профессиональном. Но ему не дали стать абсолютным чемпионом. Он уже сломался. Хотя им тяжело будет организовать матч-реванш. И Вася глупый поступок сделал, что убрал из контракта пункт о реванше", – сказал Редкач в эфире Youtube-канала BOXING STUDIO

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября прошлого года Ломаченко сенсационно проиграл Лопесу единогласным решением судей, после чего американец сказал, что не собирается давать реванш нашему соотечественнику.

2 февраля менеджер Василия Эгис Климас рассказал о том, что один из катарских богачей обращался к Бобу Аруму из компании Top Rank с предложением организовать реванш украинца против Теофимо Лопеса.