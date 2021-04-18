Знаменитый украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) проиграл американцу Реджису Прогрейсу (26-1, 22 KO).

10-раундовый поединок в полусреднем весе состоялся на арене Mercedes-Benz Stadium в Атланте и завершился досрочно.

Представитель США полностью доминировал в ринге, больше попадая и максимально активничая. Прогрейс не давал украинцу ни организовать какую-либо вразумительную атаку, ни попасть по себе.

В 6-м раунде Иван пропустил мощнейший удар в бок, от которого свалился на настил. Иван не мог не только продолжать бой, но и встать с помоста. В полуобморочном состоянии его на носилках увезли в госпиталь.

Судьи не усмотрели нарушения правил и победителем боя техническим решением (60-54, 60-54, 59-55) был назван Прогрейс.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе прошлого года Редкач проиграл свой главный поединок в карьере .

33-летний уроженец Шостки уступил экс-чемпиону мира в двух категориях Дэнни Гарсии (36-2-0, 21 KO) за право боксировать с чемпионом мира по версиям IBF и WBC Эрролом Спенсом (26-0, 21 КО).