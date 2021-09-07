Боксер Редкач оскорбил украинцев, назвав их нищими в душе

Скандальный боксер Иван Редкач (23-6, 18 КО) отметился нелицеприятным высказыванием в адрес людей, живущих в Украине. При этом он признался, что любит свою страну.

Таким образом спортсмен ответил на вопрос одного из подписчиков на своей странице в Instagram. Он попытался объяснить свою точку зрения.

"Очень люблю Украину, но не люблю людей, которые живут там. Они без мечты, без мотивации, без своего мнения, нищие в душе", – заявил Редкач.

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Отметим, что в своем последнем поединке наш соотечественник без шансов уступил американцу Реджису Прогрейсу. Его соперник уверенно контролировал ход противостояния, а затем отправил украинца на канвас мощным ударом по корпусу.

Редкач не сумел подняться на ноги самостоятельно, поэтому его унесли с ринга на носилках и госпитализировали. Украинский боксер Максим Бурсак раскритиковал Ивана после поединка, назвав его позором нашей страны. После этого Редкач пожаловался на соотечественников, заявив, что ему жаль, что он родился в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, свой главный бой в карьере Иван проиграл Дэнни Гарсии в январе 2020 года. Он упустил возможность подраться за чемпионский титул.