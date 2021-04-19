Жаль, что я родился в стране, где живут злые люди, – украинский боксер Редкач

Украинский полусредневес Иван Редкач, который был нокаутирован экс-чемпионом мира Реджисом Прогрейсом, пожаловался на соотечественников, раскритиковавших его после поражения.

Один из пользователей прокомментировал пост нашего боксера в Facebook, попросив объяснить, что привело к такому результату поединка. Он отметил, что многие фанаты этого вида спорта не поняли, почему Иван оказался на канвасе.

"Пусть все говорят, что угодно. Комиссия знает лучше, для этого она и существует. Я не смотрю за всеми, люди уже мои деньги и посчитали, и потратили, или уже знают, как они будут потрачены. Мне жаль, что я родился в такой стране, где живут злые, завистливые и меркантильные люди. Не все, но большинство", – написал Редкач.

Напомним, что Прогрейс доминировал по ходу боя с нашим соотечественником и одержал досрочную победу в шестом раунде. Иван не только не смог продолжить поединок, но и был вынужден покинуть арену на носилках.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший претендент на чемпионский титул в суперсреднем весе Максим Бурсак назвал поражение Редкача позором украинского бокса.