Скандальный боксер из США собрался мириться с Ломаченко. Фотофакт

Одиозный украинский боксер Иван Редкач, который выступает в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), собрался помириться с соотечественником Василием Ломаченко. 35-летний уроженец Шостки живет в США и нередко критикует в соцсетях Ломаченко и его кума Александра Усика.

На этот раз Иван решил сделать шаг навстречу бойцу из Белгорода-Днестровского. На своей странице в Instagram Редкач рассказал, что пообщался с Усиком, и тот пообещал поделиться с ним телефонным номером Васи. Правда, и тут парень не удержался от шутки, назвав крымчанина Юсиком.

"Завтра Юсик пообещал скинуть номер Васи. Буду звонить ему и предлагать перемирие. Потому что мы один братский народ, нужно жить дружно", – поделился намерениями скандалист.

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В свое время Редкач и Ломаченко выступали за сборную Украины на любительском уровне, позже пересекались в профессионалах. Однако в последние годы рассорились и даже едва не подрались в церкви в США.

Между тем, Иван предложил своим фоловерам в сети серию вопросов, на которые он позже даст ответ. В частности, спросил, не проводил ли он тренировочный бой с Василием.

В профи парень из Сумской области, живущий в Калифорнии, провел 30 боев, добыв 23 победы и шесть раз проиграв при одной ничьей.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный боксер ответил на предложение россиян за $500 000 предать Украину.

Тем временем чемпион мира Камбосос поставил Ломаченко условие.