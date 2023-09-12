Известный украинский боксер съездил в Россию, показав, как там хорошо. Фотофакт

Скандальный украинский боксер Иван Редкач (24-6-1, 19 КО), который последнее время проживает в США, похвастался поездкой в Российскую Федерацию. 37-летний уроженец Шостки, у себя в соцсетях выложил фотографии из Москвы и Санкт-Петербурга.

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На одном из снимков Редкач радостный позирует на фоне Спасской башни и храма Василия Блаженного на Красной площади, на другом меряет шапку с символикой СССР.

Также боксер выложил снимок из Санкт-Петербурга, где наслаждается завтраком и видом на Петропавловскую крепость в одном из популярных кафе на Кронверкской набережной.

Отметим, что за несколько дней до этого Редкач разместил фотографию Южного вокзала в Киеве.

Юрист и эксперт в сфере антикоррупционной политики Александр Леменов опроверг информацию о том, что боксер возвращался в нашу страну.

"25 ноября 2019 года Редкач вылетел из Борисполя в Стамбул. До сих пор не возвращался на территорию Украины. Это данные наших спецслужб. Как мне сообщили, по состоянию на сегодняшний день находится в Варшаве. Любые фото с его страниц, как будто он находится в Украине, не соответствуют действительности. При возвращении, думаю, к нему возникнут вопросы у наших органов правопорядка и службистов. А кто говорил, что изменять Украине – это пройдет безболезненно. Предателей нигде не любят. Нигде. Это нужно запомнить всем", – написал Леменов в Facebook.

В октябре прошлого года Иван Редкач на своей странице в Instagram озвучил популярный российский фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский употребляет наркотики. Давно проживающий в США, выложил ускоренный фрагмент недавнего интервью ZDF с Зеленским.

Как сообщал OBOZREVATEL, до этого Редкач высмеял финансовую помощь Украине от Запада в войне с Россией, разместив фотожабу на Зеленского.

Отметим, что в свое время Иван угодил в скандал. СМИ сообщили, что боксер якобы оказался завербован российскими спецслужбами.

В июне Редкач своим поступком порадовал "главного рассейского ган*она". Сообщение Ивана репостнул у себя в соцсетях Владимир Соловьев.

Два года назад назад Иван Редкач оскорбил украинцев, назвав их нищими в душе.

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