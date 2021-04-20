Результат боя украинского боксера, которого увезли с ринга в больницу, изменен

Результат поединка между бывшим чемпионом мира в первом полусреднем весе Реджисом Прогрейсом и украинцем Иваном Редкачем изменен с победы Прогрейса техническим решением на победу техническим нокаутом, сообщает ESPN со ссылкой на исполнительного директора Спортивной комиссии (СК) штата Джорджия Мэтта Вудрафа.

Изначально официальной причиной остановки боя был назвал удар ниже пояса, однако по правилам СК боксеру присуждается поражение техническим нокаутом, если он не может продолжить поединок после неумышленного удара ниже пояса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 6-м раунде Иван пропустил удар в бок, от которого свалился на настил. В полуобморочном состоянии его на носилках увезли в госпиталь.

Позже Редкач пожаловался на украинцев, раскритиковавших его после поражения.