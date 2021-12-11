С Кивой и Савченко в Нью-Йорке: Усика затроллил скандальный боксер

Знаменитый украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO), выступающий в полусреднем весе, высмеял фотожабой фотографии Александра Усика в Нью-Йорке. Редкач прифотошопил к Усику депутата от ОПЗЖ Илью Киву и экс-народного депутата Надежду Савченко.

Редкач обыграл наряд Усика: Александр прилетел в США на бой Ломаченко – Комми и сфотографировался в шапке-ушанке. Боксер поместил рядом с крымчанином Киву и Савченко в бурке.

"С такой поддержкой я отменил свою ставку в букмекерской конторе. Поеду на рыбалку лучше! Ваш последний прогноз на бои с такой поддержкой ? Кто угадает получен фирменную футболку", – обратился к своим подписчикам в Instagram Редкач.

Видео дня

Отметим, что Иван Редкач на поражении Василия Ломаченко от Теофимо Лопеса заработал 73 000 долларов. ​

​Скриншот чека из букмекерской конторы украинский средневес выложил у себя в Instagram. На нем видно, что ставка спортсмена составила 25 000 долларов при коэффициенте 3,92. ​

​18 апреля Редкач попал в скандал. В 6-м раунде его боя против американца Реджиса Прогрейса (26-1, 22 KO) украинец симулировал травму. ​

Иван якобы пропустил удар в бок, от которого свалился на настил. В "полуобморочном состоянии" его на носилках увезли в госпиталь. ​

​Позже Редкач пожаловался на украинцев, раскритиковавших его после поражения.