"С радужным флагом": поступок Ломаченко может получить неожиданное продолжение

Известный украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) поддержал своего сотечественника Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) из-за его поступка после боя с ганцем Ричардом Комми. Лома, празднуя победу, вынес в ринг не флаг Украины, а знамя Аккермана (ныне Белгород-Днестровский).

У себя в Instagram Редкач, который живет и тренируется в США, разместил фотографию радужного ЛГБТ-флага и посоветовал своему земляку "не переживать".

"Я в следующий раз выйду с радужным флагом. Поддержу наших общих друзей", – написал Редкач.

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Также Иван выложил скрин российского пропагандистского издания. Картинку он подписал словами, что в США Ломаченко любят больше, чем в Украине.

Момент с флагом вызвал большое нарекание в соцсетях, а также у известных украинцев. Так, Владимир Кличко процитировал слова из Википедии, в которых говорится, что на самом деле является патриотизмом.

Позже Мэр Белгород-Днестровского объяснил, почему Лома вышел именно с флагом этого города.

Как сообщал OBOZREVATEL, в бою с Комми украинец доминировал все 12 раундов и в седьмом едва не завершил бой досрочно.

Ричард пропустил мощнейший левый боковой, от которого свалился на канвас ринга. Позже было опубликовано видео нокдауна.

Несмотря на тяжелейший пропущенный удар, Ричард смог подняться и продолжить поединок. В результате все судьи единогласно отдали победу нашему соотечественнику.

После боя Комми был вынужден отправиться в госпиталь.