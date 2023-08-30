Валуев унизительно для Усика оценил его шансы победить Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев выразил надежду на то, что поединок Александра Усика (21-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) обязательно состоится. При этом депутат Государственной думы страны-агрессорки отметил, что у нашего соотечественника якобы не так много шансов победить и завоевать все пояса супертяжелого дивизиона.

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Об этом Валуев заявил в комментарии порталу Sport24. Бывший боксер, который яростно поддерживает кремлевского диктатора Владимира Путина и преступную войну РФ против Украины, указал на разницу в классе между Фьюри и Даниелем Дюбуа (19-2, 18 КО), которого Усик нокаутировал в бою 26 августа.

"Если бой Усика и Фьюри состоится, то шансы на победу у Усика, конечно, есть, но очень небольшие. В прошлом поединке против Даниеля Дюбуа Александр победил абсолютно заслуженно. Тут не может быть сомнений. Все было видно на ринге. Но с Фьюри будет тяжелее", – сказал Валуев. До этого он называл заслуженной победу украинского чемпиона над британским претендентом.

Отметим, что промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен, который также ведет дела Дюбуа, назвал ориентировочные сроки проведения боя Тайсона с Усиком. Легендарный россиянин Костя Цзю считает поединок непростым для Александра, но назвал его лучшим супертяжем мира на данный момент.

Бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниель пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Усик 5 минут приходил в себя, лежа на ринге. По завершении встречи в команде Дюбуа заявили, что не согласны с результатом и подают апелляцию.

Сам Усик не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко. Результат боя Усик – Дюбуа прокомментировал и Василий Ломаченко, но сделал это сверхлаконично и на русском языке.

В свою очередь российский боксер Дмитрий Кудряшов высмеял британца за отказ от продолжения боя с украинцем. Он также добавил, что Усик должен поблагодарить рефери за свой успех. Промоутер из РФ Владимир Хрюнов назвал Александра трусом после боя.

Известно, что Дюбуа был отстранен от бокса после поражения от Александра. Также в сети была опубликована реакция Екатерины Усик на удары от британского боксера. Кроме того, СМИ расшифровали, что украинец сказал британцу после боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила с заявлением по скандалу в бою Александра Усика и Даниеля Дюбуа. Аналогичный шаг сделал и Всемирный боксерский совет (WBC). Также впервые поединок украинца и британца прокомментировали в команде Тайсона Фьюри.

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