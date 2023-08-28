'Потянет ли?' Легенда бокса из России высказался об Усике

Легендарный российский боксер Костя Дзю признался, что хотел бы увидеть противостояние украинца Александра Усика (21-0, 14 КО) и британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО). При этом бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе подчеркнул, что фанаты должны дождаться официального подтверждения боя, а не верить в слухи вокруг него.

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Об этом Цзю заявил в комментарии порталу Sport 24, комментируя победу Усика над Даниелем Дюбуа (19-2, 18 КО). Россиянин отметил, что оргоанизация поединка между нашим соотечественником и Цыганским королем, как называют уроженца Манчестера, столкнется с многочисленными трудностями.

"Потянет ли Усик Тайсона Фьюри? Он уже давно не выступал. Фьюри – очень хороший боксер, так же как и Усик: оба мне нравятся по выступлениям. Поэтому шансы равны. Пока контракта нет, не верю в этот бой. Фьюри еще нужно уговорить вернуться из долгосрочного отпуска и показать, сколько он денег заработает, иначе не будет выходить на ринг", – сказал Цзю.

Напомним, бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниель пропустило т украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Усик 5 минут приходил в себя, лежа на ринге. По завершении встречи в команде Дюбуа заявили, что не согласны с результатом и подают апелляцию.

Сам Усик не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко. Отметим, что результат боя Усик – Дюбуа прокомментировал и Василий Ломаченко, но сделал это сверхлаконично и на русском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даниель Дюбуа был отстранен от бокса после поражения от Александра Усика. Также в сети была опубликована реакция Катерины Усик на удары от британского боксера.

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