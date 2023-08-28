Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев назвал закономерной победу Александра Усик (21-0, 14 КО) над Даниелем Дюбуа (19-2, 18 КО) поединке, который состоялся 26 августа в польском Вроцлаве. При этом депутат Государственной думы российского террористического государства назвал спорным момент в пятом раунде, когда британец пробил ниже пояса.

Видео дня

Об этом Валуев заявил в интервью изданию "Спорт-Экспресс". Бывший боксер, который сегодня служит режиму кремлевского диктатора Владимира Путина, отметил, что Усик выглядел намного лучшего своего оппонента и сомнений в закономерности его победы быть не должно.

"Я считаю исход поединка и победу Усика заслуженными. Он был лучше претендента на голову. Спорный момент так и останется спорным, если промоутеры не захотят разыграть интригу и не затеют реванш", – сказал Валуев.

Напомним, в команде заявили, что не согласны с результатом и подают апелляцию. Сам украинец резко отреагировал на тех, кто оправдывает британского боксера за это действие.

Сам бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниель пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

Сам Усик не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко. Отметим, что результат боя Усик – Дюбуа прокомментировал и Василий Ломаченко, но сделал это сверхлаконично и на русском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даниель Дюбуа был отстранен от бокса после поражения от Александра Усика. Также в сети была опубликована реакция Екатерины Усик на удары от британского боксера.

А российский боксер Дмитрий Кудряшов высмеял британца за отказ от продолжения боя с украинцем. Он также добавил, что Усик должен поблагодарить рефери за свой успех.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!