Усик – Фьюри: в команде Тайсона сделали громкое заявление о супербое

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком (21-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) планируется провести в начале будущего года. Переговоры между сторонами находятся в активной стадии после того, как украинец нокаутировал Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО) в бою 26 августа.

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Об этом в интервью talkSport заявил промоутер Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, Фрэнк Уоррен. В то же время он отметил, что все еще будет работать над апелляцией на результат боя Усика с Дюбуа из-за решения рефери Луиса Пабона признать нелегитимным удар британца в живот нашему боксеру в пятом раунде.

"Мы говорим о том, чтобы провести этот бой в первых месяцах будущего года. Раньше его не будет. План заключался в том, чтобы победитель боя Усик – Дюбуа подрался с Тайсоном за звание абсолютного чемпиона мира. Но нельзя просто так отпустить ситуацию с Даниелем", – сказал Уоррен.

Напомним, Усик резко отреагировал на тех, кто оправдывает Дюбуа за удар ниже пояса. Также украинец не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко. Отметим, что результат боя Усик – Дюбуа прокомментировал и Василий Ломаченко, но сделал это сверхлаконично и на русском языке.

Российский боксер Дмитрий Кудряшов высмеял британца за отказ от продолжения боя с украинцем. Он также добавил, что Усик должен поблагодарить рефери за свой успех.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даниель Дюбуа был отстранен от бокса после поражения от Александра Усика. Также в сети была опубликована реакция Екатерины Усик на удары от британского боксера. Также СМИ расшифровали, что украинец сказал британцу после боя.

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