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"Он это доказал": легенда бокса из России высказался о победе Усика над Дюбуа

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
1,4 т.
'Он это доказал': легенда бокса из России высказался о победе Усика над Дюбуа

Легендарный российский боксер Константин Цзю назвал украинского объединенного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика (21-0, 14 КО) сильнейшим представителем своего дивизиона. По словам бывшего обладателя всех поясов в полусредней категории отметил, что на сегодня украинец доказал свой класс, победив Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО).

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Об этом Цзю заявил в комментарии порталу Газета.Ru. Бывший боксер добавил, что на сегодняшний день пока рано говорить о противостоянии Усика с британцем Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО), ведь контракт на бой еще не подписан, а самому Цыганскому королю еще предстоит фриковый поединок против бойца ММА Фрэнсиса Нганну.

"Он это доказал": легенда бокса из России высказался о победе Усика над Дюбуа

"Политика вообще не имеет никакого значения, Усик – очень хороший боксер. Бой против Тайсона Фьюри? Пока он не состоялся, говорить о Фьюри нет смысла. На данный момент Усик является сильнейшим супертяжем планеты, он это доказал", – подчеркнул Цзю.

Напомним, бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниель пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову. 

"Он это доказал": легенда бокса из России высказался о победе Усика над Дюбуа
Усик

Усик не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко. Отметим, что результат боя Усик – Дюбуа прокомментировал и Василий Ломаченко, но сделал это сверхлаконично и на русском языке.

"Он это доказал": легенда бокса из России высказался о победе Усика над Дюбуа

Российский боксер Дмитрий Кудряшов высмеял британца за отказ от продолжения боя с украинцем. Он также добавил, что Усик должен поблагодарить рефери за свой успех. Промоутер из РФ Владимир Хрюнов назвал Александра трусом после боя.

"Он это доказал": легенда бокса из России высказался о победе Усика над Дюбуа

Даниель Дюбуа был отстранен от бокса после поражения от Александра Усика. Также в сети была опубликована реакция Екатерины Усик на удары от британского боксера. Также СМИ расшифровали, что украинец сказал британцу после боя.

"Он это доказал": легенда бокса из России высказался о победе Усика над Дюбуа

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила с заявлением по скандалу в бою Александра Усика и Даниеля Дюбуа. Аналогичный шаг сделал и Всемирный боксерский совет (WBC).

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