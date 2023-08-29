'Он это доказал': легенда бокса из России высказался о победе Усика над Дюбуа

Легендарный российский боксер Константин Цзю назвал украинского объединенного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика (21-0, 14 КО) сильнейшим представителем своего дивизиона. По словам бывшего обладателя всех поясов в полусредней категории отметил, что на сегодня украинец доказал свой класс, победив Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО).

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Об этом Цзю заявил в комментарии порталу Газета.Ru. Бывший боксер добавил, что на сегодняшний день пока рано говорить о противостоянии Усика с британцем Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО), ведь контракт на бой еще не подписан, а самому Цыганскому королю еще предстоит фриковый поединок против бойца ММА Фрэнсиса Нганну.

"Политика вообще не имеет никакого значения, Усик – очень хороший боксер. Бой против Тайсона Фьюри? Пока он не состоялся, говорить о Фьюри нет смысла. На данный момент Усик является сильнейшим супертяжем планеты, он это доказал", – подчеркнул Цзю.

Напомним, бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниель пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

Усик не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко. Отметим, что результат боя Усик – Дюбуа прокомментировал и Василий Ломаченко, но сделал это сверхлаконично и на русском языке.

Российский боксер Дмитрий Кудряшов высмеял британца за отказ от продолжения боя с украинцем. Он также добавил, что Усик должен поблагодарить рефери за свой успех. Промоутер из РФ Владимир Хрюнов назвал Александра трусом после боя.

Даниель Дюбуа был отстранен от бокса после поражения от Александра Усика. Также в сети была опубликована реакция Екатерины Усик на удары от британского боксера. Также СМИ расшифровали, что украинец сказал британцу после боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила с заявлением по скандалу в бою Александра Усика и Даниеля Дюбуа. Аналогичный шаг сделал и Всемирный боксерский совет (WBC).

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