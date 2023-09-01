'Полный отстой': Чисора с возмущениями высказался о бое Усик – Дюбуа

Британский боксер Дерек Чисора (34-13, 23 КО) раскритиковал Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО) за поединок против Александра Усика (21-0, 14 КО). Бывший соперник Виталия Кличко и самого нашего действующего чемпиона мира в супертяжелом весе возмутился тем, что его соотечественник не использовал свое преимуществу в физической мощи.

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Об этом Чисора заявил в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV, пишет портал Boxing Scene. Он подчеркнул, что Дюбуа непонятно зачем боксировал с Усиком на дистанции, а не пытался наваливаться на соперника с мощными ударами и пробивать в голову украинского чемпиона.

"Единственный хороший удар, который Дюбуа смог донести – это удар в корпус. Все остальное было полный отстой. Я не знаю, почему он не использовал свои физические данные, не поборолся с этим парнем и не запугал его. Он этого не сделал. Он пытался сделать это чертовски милым! Знаешь, почему он и его команда не использовали антропометрию Дюбуа? Потому что они кучка придурков!" – эмоционально заявил Чисора.

Отметим, что Дерек сразу после окончания боя Усика с Дюбуа пришел в раздевалку украинца. Бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниель пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Усик 5 минут приходил в себя, лежа на ринге. По завершении встречи в команде Дюбуа заявили, что не согласны с результатом и подают апелляцию.

Сам Усик не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко. Результат боя Усик – Дюбуа прокомментировал и Василий Ломаченко, но сделал это сверхлаконично и на русском языке.

В свою очередь, российский боксер Дмитрий Кудряшов высмеял британца за отказ от продолжения боя с украинцем. Он также добавил, что Усик должен поблагодарить рефери за свой успех. Промоутер из РФ Владимир Хрюнов назвал Александра трусом после боя.

Известно, что Дюбуа был отстранен от бокса после поражения от Александра. Также в сети была опубликована реакция Екатерины Усик на удары от британского боксера. Кроме того, СМИ расшифровали, что украинец сказал британцу после боя.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила с заявлением по скандалу в бою Александра и Даниеля. Аналогичный шаг сделал и Всемирный боксерский совет (WBC). Также впервые поединок украинца и британца прокомментировали в команде Тайсона Фьюри. Также было опубликовано доказательство, что Дюбуа готовил удар ниже пояса Усика.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Эдди Хирн намекнул на то, что Александр Усик провел бой с Даниелем Дюбуа, имея травму. А британский боксер Дэйв Аллен выразил уверенность в том, что украинец уже прошел пик своей карьеры.

Экс-соперник Усика Тони Белью отметил, что после победы над Тайсоном Фьюри Александр завершит карьеру. Впервые на победу нашего чемпиона отреагировал и сам Фьюри.

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