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"Полный отстой": Чисора с возмущениями высказался о бое Усик – Дюбуа

Александр Чеканов
Бокс
3 минуты
5,8 т.
'Полный отстой': Чисора с возмущениями высказался о бое Усик – Дюбуа

Британский боксер Дерек Чисора (34-13, 23 КО) раскритиковал Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО) за поединок против Александра Усика (21-0, 14 КО). Бывший соперник Виталия Кличко и самого нашего действующего чемпиона мира в супертяжелом весе возмутился тем, что его соотечественник не использовал свое преимуществу в физической мощи.

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Об этом Чисора заявил в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV, пишет портал Boxing Scene. Он подчеркнул, что Дюбуа непонятно зачем боксировал с Усиком на дистанции, а не пытался наваливаться на соперника с мощными ударами и пробивать в голову украинского чемпиона.

Усик

"Единственный хороший удар, который Дюбуа смог донести – это удар в корпус. Все остальное было полный отстой. Я не знаю, почему он не использовал свои физические данные, не поборолся с этим парнем и не запугал его. Он этого не сделал. Он пытался сделать это чертовски милым! Знаешь, почему он и его команда не использовали антропометрию Дюбуа? Потому что они кучка придурков!" – эмоционально заявил Чисора.

"Полный отстой": Чисора с возмущениями высказался о бое Усик – Дюбуа
"Полный отстой": Чисора с возмущениями высказался о бое Усик – Дюбуа

Отметим, что Дерек сразу после окончания боя Усика с Дюбуа пришел в раздевалку украинца. Бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниель пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Усик 5 минут приходил в себя, лежа на ринге. По завершении встречи в команде Дюбуа заявили, что не согласны с результатом и подают апелляцию.

"Полный отстой": Чисора с возмущениями высказался о бое Усик – Дюбуа

Сам Усик не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко. Результат боя Усик – Дюбуа прокомментировал и Василий Ломаченко, но сделал это сверхлаконично и на русском языке.

В свою очередь, российский боксер Дмитрий Кудряшов высмеял британца за отказ от продолжения боя с украинцем. Он также добавил, что Усик должен поблагодарить рефери за свой успех. Промоутер из РФ Владимир Хрюнов назвал Александра трусом после боя.

"Полный отстой": Чисора с возмущениями высказался о бое Усик – Дюбуа
"Полный отстой": Чисора с возмущениями высказался о бое Усик – Дюбуа

Известно, что Дюбуа был отстранен от бокса после поражения от Александра. Также в сети была опубликована реакция Екатерины Усик на удары от британского боксера. Кроме того, СМИ расшифровали, что украинец сказал британцу после боя.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила с заявлением по скандалу в бою Александра и Даниеля. Аналогичный шаг сделал и Всемирный боксерский совет (WBC). Также впервые поединок украинца и британца прокомментировали в команде Тайсона Фьюри. Также было опубликовано доказательство, что Дюбуа готовил удар ниже пояса Усика.

"Полный отстой": Чисора с возмущениями высказался о бое Усик – Дюбуа
"Полный отстой": Чисора с возмущениями высказался о бое Усик – Дюбуа

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Эдди Хирн намекнул на то, что Александр Усик провел бой с Даниелем Дюбуа, имея травму. А британский боксер Дэйв Аллен выразил уверенность в том, что украинец уже прошел пик своей карьеры.

Экс-соперник Усика Тони Белью отметил, что после победы над Тайсоном Фьюри Александр завершит карьеру. Впервые на победу нашего чемпиона отреагировал и сам Фьюри.

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