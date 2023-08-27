Как выглядел Усик, пропустив 47 ударов в голову и корпус. Появилось видео из раздевалки после боя с Дюбуа

Украинский супертяжеловес Александр Усик (21-0, 14 КО) в Instagram выложил видео из своей раздевалки по окончании боя с Даниелем Дюбуа (19-2, 18 КО). В нем можно увидеть, как выглядит наш боксер после того, как пропустил 47 ударов в голову и корпус от другого супертяжа.

Видео дня

На лице Александра не было каких-либо заметных повреждений или гематом. Он был в хорошем расположении духа и шутил с британцем Дереком Чисорой, который зашел его поздравить.

Обращаясь к Дереку, Усик пошутил, что у него нет таких бургеров, как у Тайсона Фьюри, но есть банан. Чисора рассмеялся, сказав, что банан его вполне устроит.

В декабре 2022-го Чисора (33-13, 23 КО) и обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) провели вместе время после своего третьего боя, съев по бургеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Усик 5 минут приходил в себя, лежа на ринге.

По завершении встречи в команде Дюбуа заявили, что не согласны с результатом и подают апелляцию.

Сам Усик не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко.

Отметим, что результат боя Усик – Дюбуа прокомментировал и Василий Ломаченко, но сделал это сверхлаконично и на русском языке.

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